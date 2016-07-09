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В Омске 17-летняя девушка на мотоцикле пострадала в ДТП

9 июля 2016, 10:48
Происшествие в Кировском округе.

Неспокойная ночь в Омске продолжается. Еще одно ДТП с пострадавшими произошло в Кировском округе города. Сообщение поступило в дежурную часть 9 июля около 2 часов ночи.

Предварительно установлено, что водитель а/м «ВАЗ-21110», мужчина 1984 г.р., ехал по улице Лукашевича со стороны улицы Волгоградская. При перестроении автомобиль сбил мотоциклиста, который на «Хонде» двигался в попутном направлении.

Мотоциклом управлял молодой человек 1997 г.р. В ДТП пострадала его пассажирка – 17-летняя девушка. Ей потребовалась медицинская помощь.

Уточняется, что водитель автомобиля имел признаки алкогольного опьянения. Водитель мотоцикла был трезв.


По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области
Фото: vk.com/chp55




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