В Омске 17-летняя девушка на мотоцикле пострадала в ДТП

Неспокойная ночь в Омске продолжается. Еще одно ДТП с пострадавшими произошло в Кировском округе города. Сообщение поступило в дежурную часть 9 июля около 2 часов ночи.
Предварительно установлено, что водитель а/м «ВАЗ-21110», мужчина 1984 г.р., ехал по улице Лукашевича со стороны улицы Волгоградская. При перестроении автомобиль сбил мотоциклиста, который на «Хонде» двигался в попутном направлении.
Мотоциклом управлял молодой человек 1997 г.р. В ДТП пострадала его пассажирка – 17-летняя девушка. Ей потребовалась медицинская помощь.
Уточняется, что водитель автомобиля имел признаки алкогольного опьянения. Водитель мотоцикла был трезв.
По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области
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