В Омске 17-летняя девушка на мотоцикле пострадала в ДТП

Предварительно установлено, что водитель а/м «ВАЗ-21110», мужчина 1984 г.р., ехал по улице Лукашевича со стороны улицы Волгоградская. При перестроении автомобиль сбил мотоциклиста, который на «Хонде» двигался в попутном направлении.