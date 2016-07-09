Серия нападений на пенсионеров в Омске

В Омске снова всплеск психической атаки на пенсионеров. Мошенники звонят по телефону пожилым людям ночью. Сценарий схожий – звонят около 4 утра, когда даже более молодому человеку трудно понять, что на самом деле происходит. Прикидываются близкими людьми, сообщают, что попали в затруднительную ситуацию, просят денег.
Только за последние два дня произошло два схожих случая. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Омску:
От действий мошенников пострадала 79-летняя жительница Кировского округа. В пятницу, 8 июля, около 4 утра, ей позвонили на стационарный телефон. Мужчина сказал следующее: «Мамуль, я попал в беду, я человека ударил, он в сознание не приходит». Далее он якобы передал трубку следователю.
Затем неизвестные потребовали с женщины 150 тысяч рублей. И тогда «проблема будет решена». Шокированная телефонным звонком пенсионерка, находящаяся под эмоциональным давлением, выполнила все их указания.
К женщине подъехал таксист, отвез к банкомату, где она сняла 100 тысяч и передала через таксиста «для следователя». Больше денег у пожилой омички не было. Только когда пенсионерка снова оказалась дома и немного пришла в себя, позвонила сыну и узнала, что тот всю ночь спал дома.
Полиция ведет поиски мошенников. Часть переговоров проходила по сотовому телефону, направлены запросы мобильным операторам.
Второй случай: также ночью в Кировском округе на мобильный телефон пожилого омича позвонил неизвестный и сообщил, что сын потерпевшего стал виновником ДТП и для разрешения ситуации необходимо заплатить деньги. Пенсионеру продиктовали номер счета, на который пожилой человек перевел 20 тысяч рублей. Когда утром он связался с сыном, то выяснилось, что ночной звонок был обманом.
По обоим случаям возбуждены уголовные дела, ведутся расследования.
Полиция предупреждает: мошенники зачастую связываются именно с пенсионерами, так как пожилые люди доверчивы и эмоциональны. Они стремятся всеми силами помочь своим близким. Ночной звонок полностью сбивает их с толку, чем и пользуются злоумышленники.
Чаще всего, мошенники выдаются себя за родственников, попавших в ДТП, или в другую ситуацию, когда якобы «надо срочно откупиться». Представляться могут или близкими (с именами или без, с как будто похожими голосами), или сотрудниками правоохранительных органов. Кроме этого, возможны смс-сообщения на ту же тему, либо о каких то выигрышах, или с просьбами пополнить счет телефона.
Чаще всего граждане «додумывают» все сами и незамедлительно передают деньги в руки мошенникам. Сами называют по телефону имена своих близких, им кажется, что они узнают их голос и т.д.
Здесь необходимо объяснить пожилым родственникам, что верить тому, кто позвонил ему по телефону ночью (или днем) на слово не следует. Не называть имен и не сообщать никакой информации, в том числе о своем финансовом положении. Необходимо срочно перезвонить родственникам, и также срочно сообщить в полицию. И, конечно, не передавать никому деньги!
И берегите здоровье своих близких – такие звонки могут довести их до серьезных проблем со здоровьем, вплоть до инфаркта. Посоветуйте им на ночь отключать стационарный телефон, а по мобильному внимательно смотреть на определитель номера и отвечать только на звонки своих близких. Или вообще не отвечать, а перезванивать самим.
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