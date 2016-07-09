Серия нападений на пенсионеров в Омске

Чаще всего, мошенники выдаются себя за родственников, попавших в ДТП, или в другую ситуацию, когда якобы «надо срочно откупиться». Представляться могут или близкими (с именами или без, с как будто похожими голосами), или сотрудниками правоохранительных органов. Кроме этого, возможны смс-сообщения на ту же тему, либо о каких то выигрышах, или с просьбами пополнить счет телефона.