Омску 300: Сибирское царство, танковые гонки, Сплин, Ёлка, Майданов

Интерактивная карта празднования 300-летия Омска, размещенная на сайте городской администрации, 9 июля была дополнена новыми подробностями.
Горожан ожидает месяц праздничных мероприятий, в числе которых – концерты звезд, фейерверки, шествия, выставки, исторические реконструкции, марафон и даже
Интересных событий множество – все перечислены в специальной таблице, а также «расцвечены» маркерами по дням в
Соборная площадь
В пятницу, 8 июля, представители департамента культуры мэрии рассказали, что ждет омичей на Соборной площади в День города. Здесь всё начнется 6 августа в 11:45.
Сначала будет остановлен обратный отсчет времени до 300-летия города, затем начнется театрализованное представление, в ходе которого будут показаны основные исторические вехи развития Омска. От высадки отряда Бухгольца до современности. Отмечается, что подготовка к мероприятию заняла несколько лет. Шили костюмы, готовили реквизит и декорации.
Далее, после театрализованного пролога, на площади начнется шествие городских округов.
Следующее действо: фестиваль духовых оркестров «Фанфары над Иртышом», в котором примут участие коллективы из Омска, Новосибирска, Новокузнецка, Нижнего Тагила, Барнаула, ансамбль барабанщиц и мажореток «Сургутяночка».
Сводный оркестр начнет музыкальный марш с Соборной площади, и далее двинется по Любинскому проспекту к Ленинской горке, где выступление музыкальных коллективов продолжится до девяти вечера.
После оркестров, на Соборной площади начнется международный фестиваль «Иртыша связующая нить». Это выступление творческих коллективов из Китая, Казахстана и Ханты-Мансийского автономного округа. Причем, китайская делегация подготовила представление с драконами, фонариками и всемирно известным оперным исполнителем.
Затем на сцену выйдет Омский русский народный хор с новой программой, подготовленной к 300-летию города.
За подготовкой к праздничным мероприятиям омичи смогут наблюдать с 1 августа. Именно в этот день начнутся репетиции исторического пролога и фестиваля. 4 августа состоится «прогон» шествия округов, а 5 августа – «потренируются» участники парада духовых оркестров.
Праздничная программа: