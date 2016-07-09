Омску 300: Сибирское царство, танковые гонки, Сплин, Ёлка, Майданов

Сначала будет остановлен обратный отсчет времени до 300-летия города, затем начнется театрализованное представление, в ходе которого будут показаны основные исторические вехи развития Омска. От высадки отряда Бухгольца до современности. Отмечается, что подготовка к мероприятию заняла несколько лет. Шили костюмы, готовили реквизит и декорации.