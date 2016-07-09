Ночь в Омске: молодой парень сбит насмерть, массовое ДТП у Атлантиды

Предварительно: группа людей переходила дорогу. Пока нет точной информации, где именно, было ли это в зоне действия пешеходного перехода, либо это «неустановленное место». В итоге, автомобиль сбил одного из пешеходов, тот отлетел к забору и упал на тротуар.