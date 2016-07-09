Ночь в Омске: молодой парень сбит насмерть, массовое ДТП у Атлантиды

Очевидцы через социальные сети сообщают о неспокойной прошедшей ночи в Омске: тройное ДТП с возможным взрывом на проспекте Маркса и сбитый насмерть пешеход на улице Панфилова.
Атлантида
По предварительной информации, в Центральном округе Омска, на проспекте Маркса напротив ночного клуба «Атлантида» столкнулись три автомобиля «ВАЗ». Причем, как сообщают очевидцы, на одной из машин стояло газовое оборудование, и, возможно, от удара произошел взрыв. На месте происшествия находился спецавтомобиль МЧС. О серьезно пострадавших не сообщается. Подробности станут известны позже.
Панфилова
Второе ДТП, по предварительной информации, сопровождалось трагедией – очевидцы сообщают, что был сбит молодой парень. Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Панфилова недалеко от ипподрома.
Предварительно: группа людей переходила дорогу. Пока нет точной информации, где именно, было ли это в зоне действия пешеходного перехода, либо это «неустановленное место». В итоге, автомобиль сбил одного из пешеходов, тот отлетел к забору и упал на тротуар.
На месте происшествия стояло несколько автомобилей, было много людей. Сообщается, что сбитый человек лежал без признаков жизни. Вызывали скорую.
Информация пресс-службы УМВД России по Омской области:
Сообщение о ДТП поступила в дежурную часть полиции около 00:30. Предварительно установлено, что водитель а/м «Toyota Vitz», мужчина 1987 г.р., ехал по улице Панфилова в направлении улицы Бульварная. Пешеход переходил дорогу в неустановленном месте, слева направо.
В результате ДТП сбитый мужчина 1989 г.р. от травм погиб на месте. Водитель был за рулем без признаков опьянения. Ведется проверка.
По материалам сообществ: vk.com/regik55, vk.com/dtpomskru