Идёте в лес – не забудьте взять телефон, нож и деньги

Не забудьте взять с собой мобильный телефон, предварительно заряженный, пополнив счет достаточной для переговоров суммой денег. И не рискуйте идти в лес в одиночку, особенно, если идете по новому, неизвестному вам маршруту: лучше отправляться вдвоем или группой со своими хорошими знакомыми. Азарт поиска грибов или ягод может полностью отвлечь вас от того, чтобы запоминать дорогу, какие-то особые приметные деревья, пни и кочки, которые могли бы вывести из леса на обратном пути.