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Идёте в лес – не забудьте взять телефон, нож и деньги

9 июля 2016, 14:15
Идёте в лес – не забудьте взять телефон, нож и деньги

Леса Омской области привлекают грибников к «тихой охоте» – это свежий воздух, тишина вдали от городского шума. Но лес таит в себе и много опасностей. Одна из них – вероятность потеряться. Поэтому необходимо всегда помнить, что из-за пренебрежения к правилам предосторожности безобидная прогулка в лес может обернуться настоящей бедой.

Отправляясь в лес, необходимо сообщить родственникам или знакомым о предполагаемом маршруте, о том, когда вы собираетесь возвращаться – это важное условие, так как ваше местонахождение будет известно, и вас обязательно будут искать вовремя, если вдруг вы потеряетесь.

Не забудьте взять с собой мобильный телефон, предварительно заряженный, пополнив счет достаточной для переговоров суммой денег. И не рискуйте идти в лес в одиночку, особенно, если идете по новому, неизвестному вам маршруту: лучше отправляться вдвоем или группой со своими хорошими знакомыми. Азарт поиска грибов или ягод может полностью отвлечь вас от того, чтобы запоминать дорогу, какие-то особые приметные деревья, пни и кочки, которые могли бы вывести из леса на обратном пути.

Отправляясь в лес с компанией, договоритесь, что к месту вашей стоянки вы будете возвращаться в определенное время. И обязательно запомните, кто и в каком направлении ушел в чащу: так в любом случае вас будет легче разыскивать.

Возьмите с собой небольшой запас продуктов, воду, лекарства, нож и легкую непромокаемую одежду на случай дождя. Желательно, чтобы в одежде было что-то яркое – так вы будете постоянно приметны, не потеряетесь из виду своих друзей, вас легче будет найти спасателям.

Главное управление МЧС России по Омской области напоминает:

Отправляясь в лес, будьте внимательны, изучите правила ориентирования. Если поняли, что самостоятельно выйти из леса не можете, сообщите об этом с мобильного по телефону пожарно-спасательной службы «101».


Источник: 55.mchs.gov.ru
Фото: иллюстрация



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