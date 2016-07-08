Волочкова показала грудь в ответ на критику своей фигуры 18+

Страница Анастасии Волочковой в Instagram давно уже стала полем битвы между блюстителями морали и поклонниками талантливой балерины. Причем, масла в огонь подливает сама Анастасия, с неизменной периодичностью публикуя откровенные фотографии «себя любимой», сделанные и на лужайке у дома, и где-нибудь в тропическом раю.
Причем, Волочкова успевает всё и сразу. Балерина и актриса солирует в спектаклях, разъезжает по российской глубинке с благотворительными концертами и даже иногда поёт.
Но это всё ее критики замечают в последнюю очередь. В первую же – голые селфи на пляже и среди волн, а так же знаменитые шпагаты в мини-бикини.
Настю эта возня и критика совершенно не злит (так как делает ее еще популярней), и она с удовольствием обнажается еще больше, кокетливо замечая при этом: «Вам не угодишь, то оденься, то разденься. Я в любом ракурсе хороша».
Фото: instagram.com/volochkova_art/