В центре Омска на парковке сгорели Lexus и Range Rover

Сегодня ночью в Омске снова произошло возгорание автомобилей. Марки машин сообщают через социальные сети очевидцы. По предварительной информации, на улице Куйбышева сгорели Lexus и Range Rover. Очевидцы уточняют, что загорелась одна, а затем огонь перешел на вторую.
Пресс-служба ГУ МЧС по Омской области сообщает следующее:
Информация о возгорании в Центральном округе поступила в дежурную часть в 02:11 ночи 8 июля 2016 года. Загорелись два припаркованных автомобиля.
Пожар локализован в 02:21, ликвидирован в 02:44. В тушении участвовали 12 человек и 3 единицы спецтехники.
Фото: vk.com/ilyshka_mel