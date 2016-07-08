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В центре Омска на парковке сгорели Lexus и Range Rover

8 июля 2016, 07:26
В центре Омска на парковке сгорели Lexus и Range Rover

Сегодня ночью в Омске снова произошло возгорание автомобилей. Марки машин сообщают через социальные сети очевидцы. По предварительной информации, на улице Куйбышева сгорели Lexus и Range Rover. Очевидцы уточняют, что загорелась одна, а затем огонь перешел на вторую.

Пресс-служба ГУ МЧС по Омской области сообщает следующее:

Информация о возгорании в Центральном округе поступила в дежурную часть в 02:11 ночи 8 июля 2016 года. Загорелись два припаркованных автомобиля.

Пожар локализован в 02:21, ликвидирован в 02:44. В тушении участвовали 12 человек и 3 единицы спецтехники.


Фото: vk.com/ilyshka_mel




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