В центре Омска на парковке сгорели Lexus и Range Rover

Сегодня ночью в Омске снова произошло возгорание автомобилей. Марки машин сообщают через социальные сети очевидцы. По предварительной информации, на улице Куйбышева сгорели Lexus и Range Rover. Очевидцы уточняют, что загорелась одна, а затем огонь перешел на вторую.