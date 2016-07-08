В Омске введен карантин по бешенству, собаки и кошки под запретом

Информацию о введении карантина в поселке Большие Поля публикует пресс-служба Главное управление ветеринарии Омской области.
Карантин вводится на территории Омска в Советском административном округе на основании Указа губернатора Назарова от 7 июля 2016 года за номером 115.
Ограничительные меры введены в связи с выявлением случая заболевания животного бешенства на основании ст. 17 Закона РФ «О ветеринарии».
Карантин и иные ограничения должны предотвратить дальнейшее распространения, а также ликвидировать очаги заразных или иных болезней животных на территории поселка Большие Поля.
Ограничения вводятся до 30 августа 2016 года. Всё это время на территории поселка запрещается торговать домашними животными, проводить выставки собак и кошек, «выводить и натаскивать» собак, а также вывозить кошек и собак за пределы карантинной зоны.