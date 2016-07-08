В Омске подскочили цены на все марки бензина

В Омской области выросли цены всех марок бензина, также подорожали газ и дизельное топливо, согласно данным
По данным ведомства, в среднем стоимость топлива в регионе изменилась на 88 копеек в сторону повышения. Что касается конкретных марок, то сильнее всего подорожал АИ-95 – на 81 копейку (до 37,47 рубля), цена марки АИ-92 выросла на 52 копейки (до 33,43 рубля), АИ-80 – на 10 копеек (до 30,6 рубля).
Рост стоимости дизельного топлива в Омской области по итогам прошлого месяца составил 95 копеек, до 33,96 рубля. И даже дешевевший в мае нынешнего года газ подорожал на 13 копеек, до 13,63 рубля.
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Фото в тексте: omsk.gks.ru