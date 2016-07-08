Город55
ГлавноеВсе новости

В Омске подскочили цены на все марки бензина

8 июля 2016, 16:39
Изменения стоимости.

В Омской области выросли цены всех марок бензина, также подорожали газ и дизельное топливо, согласно данным Омскстата за июнь 2016 года.

По данным ведомства, в среднем стоимость топлива в регионе изменилась на 88 копеек в сторону повышения. Что касается конкретных марок, то сильнее всего подорожал АИ-95 – на 81 копейку (до 37,47 рубля), цена марки АИ-92 выросла на 52 копейки (до 33,43 рубля), АИ-80 – на 10 копеек (до 30,6 рубля).

Рост стоимости дизельного топлива в Омской области по итогам прошлого месяца составил 95 копеек, до 33,96 рубля. И даже дешевевший в мае нынешнего года газ подорожал на 13 копеек, до 13,63 рубля.

Верхнее фото: иллюстрация
Фото в тексте: omsk.gks.ru

#Новости#Главное#Бизнес#Авто#Общество#Город
Подпишитесь
До 8 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20