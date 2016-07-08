В Омске иномарка сбила пешехода насмерть

Вчера в 23:55 часов информация о ДТП на улице 2-я Солнечная поступила в дежурную часть ГИБДД. Следственно-оперативная группа незамедлительно выехала на место cлучившегося происшествия.
Прибывшее на место ДТП сотрудники Госавтоинспекции установили, что управлявший автомобилем Ford Focus мужчина 1981 года рождения без признаков опьянения при движении в сторону поселка Дружина по улице 2-я Солнечная сбил находившегося на проезжей части пешехода в районе дома №75.
В результате случившегося ДТП пешеход скончался от полученных травм, его личность устанавливается. Окончательно причины и обcтоятельства произошедшей аварии будут уcтановлены в ходе проверки.
По материалам пресс-службы УМВД РФ по Омской области
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