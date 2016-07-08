В Омске иномарка сбила пешехода насмерть

Прибывшее на место ДТП сотрудники Госавтоинспекции установили, что управлявший автомобилем Ford Focus мужчина 1981 года рождения без признаков опьянения при движении в сторону поселка Дружина по улице 2-я Солнечная сбил находившегося на проезжей части пешехода в районе дома №75.