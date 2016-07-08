Город55
ГлавноеВсе новости

В Омске иномарка сбила пешехода насмерть

8 июля 2016, 11:24
Устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

Вчера в 23:55 часов информация о ДТП на улице 2-я Солнечная поступила в дежурную часть ГИБДД. Следственно-оперативная группа незамедлительно выехала на место cлучившегося происшествия.

Прибывшее на место ДТП сотрудники Госавтоинспекции установили, что управлявший автомобилем Ford Focus мужчина 1981 года рождения без признаков опьянения при движении в сторону поселка Дружина по улице 2-я Солнечная сбил находившегося на проезжей части пешехода в районе дома №75.

В результате случившегося ДТП пешеход скончался от полученных травм, его личность устанавливается. Окончательно причины и обcтоятельства произошедшей аварии будут уcтановлены в ходе проверки.


По материалам пресс-службы УМВД РФ по Омской области
Фото: иллюстрация

#Новости#ДТП#Происшествия#Город#Авто
Подпишитесь
До 8 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20