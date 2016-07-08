В Омске 30-градусная жара, гроза, туман и снова град

В ближайшие дни в Омском регионе будет жарко и влажно. Синоптики ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» прогнозируют 9 июля, в субботу, ночью температуру в районе +13...+18, днем столбик термометра повысится до +23...+28. Местами ожидается сильный ветер с порывами 12-17 м/с. Ночью и днем местами небольшой дождь, туман и грозы.
В воскресенье, 10 июля, жара днем несколько усилится до +24...+29. Так же, как и в субботу, возможен дождь с грозой. Ветер чуть слабее, с порывами уже до 15 м/с.
В понедельник, 11 июля, днем станет еще жарче: +25...+30, а ночью +15...+20. Возможен кратковременный дождь, с грозой и порывистым ветром.
В дальнейшем, до 15 июля, в регионе будет также жарко и влажно. Местами прогнозируются ливневые дожди с грозами, сильный ветер и град.
Кроме жары и влажности, на омичей будет оказывать давление еще и нестабильная геомагнитная обстановка. По данным Gismeteo, половину текущей недели из-за солнечной активности магнитосфера Земли была либо в состоянии «слабой геомагнитной бури», либо с «небольшими возмущениями».
Временами отмечалась даже «малая геомагнитная буря». Примерно такая же тенденция сохранится и на выходных. Эти факторы необходимо учитывать водителям (снижается внимание), а также тем, у кого есть проблемы с сердцем или давлением.
По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца (ФИАН), накануне, 7 июля, на Солнце произошла вспышка класса С, а значит через некоторое время Земля снова отзовется магнитосферными колебаниями, которые в свою очередь почувствуем и мы.