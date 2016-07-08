В 2016 году отремонтируют почти 240 километров омских дорог

План ремонтно-дорожных работ превышает в 4,3 раза прошлогодние показатели.
В текущем году в Омской области запланирован беспрецедентный объем работ по ремонту дорог не только в Омске, но и сельских районах. Как сообщил министр строительства и ЖКК Омской области Александр Бирюков, протяженность отремонтированных в этом году дорог в районах Омской области достигнет 238 км, что в 4,3 раза больше уровня 2015 года.
Сейчас в самом разгаре аукционы по муниципальным дорогам, по итогам которых будут определены подрядчики на 90 объектов. По межмуниципальным дорогам было объявлено 35 лотов. На сегодняшний день заключено 29 контрактов, на 12 межмуниципальных трассах уже ведутся работы, которые должны быть выполнены до конца июля.
Специалисты регионального Минстроя сообщили, что большинство лотов «выиграли» местные ДРСУ. Сейчас ремонтируются асфальтобетонные и щебеночные дороги в Седельниковском, Называевском, Большеуковском районах, а в Тарском, Муромцевском, Тюкалинском районах работы идут сразу на нескольких участках трасс. Зампред регионального Правительства Станислав Гребенщиков в ходе предстоящей поездки на омский север проверит состояние сельских дорог, поврежденных высоким паводком, и проконтролирует ход ремонтных работ на дорожных объектах.
С 2016 года ответственность за приведение в нормативное состояние сельских дорог возложена не только на региональный Минстрой, но и на муниципалитеты. Местные руководители, которым приходится часто колесить по населенным пунктам и хозяйствам, доподлинно знают состояние сельских трасс, природные особенности грунтов и ландшафтов. В этом году план ремонтно-дорожных работ составлялся по заявкам глав районов. Средства областного дорожного фонда распределены сообразно протяженности дорог на территории районов. «Безусловно, такой подход развивает чувство хозяина. Если руководители будут добросовестно следить за дорогами, можно избавиться от многих проблем и дать реальный толчок для развития села», - считает министр строительства и ЖКК Омской области Александр Бирюков.
Источник: omskportal.ru