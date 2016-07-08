В 2016 году отремонтируют почти 240 километров омских дорог

С 2016 года ответственность за приведение в нормативное состояние сельских дорог возложена не только на региональный Минстрой, но и на муниципалитеты. Местные руководители, которым приходится часто колесить по населенным пунктам и хозяйствам, доподлинно знают состояние сельских трасс, природные особенности грунтов и ландшафтов. В этом году план ремонтно-дорожных работ составлялся по заявкам глав районов. Средства областного дорожного фонда распределены сообразно протяженности дорог на территории районов. «Безусловно, такой подход развивает чувство хозяина. Если руководители будут добросовестно следить за дорогами, можно избавиться от многих проблем и дать реальный толчок для развития села», - считает министр строительства и ЖКК Омской области Александр Бирюков.