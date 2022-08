Самый популярный смартфон назван экспертами

В различных регионах, разумеется, распределение гаджетов в рейтинге отличается. В частности в России лидером оказался The Xiaomi Redmi Note 3, за ним расположился ASUS Zenfone, который в мировую десятку и вовсе не попал, как и замыкающий троку лидеров в нашей стране The Xiaomi Redmi Note 2. Далее расположились смартфоны Samsung – Galaxy S5 и Galaxy S6. Шестая строчка досталась гаджету Google – Nexus 5, седьмая – The Xiaomi Redmi 3, на восьмом – Samsung Galaxy S3, на девятом – Meizu M2, на десятом – Samsung Galaxy S4.