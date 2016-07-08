Нефть может достичь $75 за баррель при снижении доли ОПЕК на рынке

В случае если входящими в состав ОПЕК странами будет принято решение о сокращении поставок «черного золота» на мировой рынок на 7 миллионов баррелей в сутки, то стоимость нефти может взлететь до 75 долларов за баррель к 2020 году, сообщает РБК со ссылкой на РИА Новости.