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Нефть может достичь $75 за баррель при снижении доли ОПЕК на рынке

8 июля 2016, 12:03
Расчет МВФ.

В случае если входящими в состав ОПЕК странами будет принято решение о сокращении поставок «черного золота» на мировой рынок на 7 миллионов баррелей в сутки, то стоимость нефти может взлететь до 75 долларов за баррель к 2020 году, сообщает РБК со ссылкой на РИА Новости.

Согласно разработанной МВФ модели, при снижении объема поставок сырья на 7 миллионов баррелей в сутки доля стран ОПЕК на мировом рынке составит 35%, а стоимость «черного золота» поднимется до 75 долларов за баррель. В случае, если сокращение поставок произойдет на 41%, то стоимость сырья может подняться лишь до $58.

В настоящее время доля поставок нефти стран ОПЕК на мировой рынок составляет 42%. Кроме того, в анализе МВФ отмечается, что ставка объединения на демпинг и вытеснения добывающих компаний США с рынка не оправдалась.

Накануне, 7 июля, стоимость нефти элитной марки Brent на торгах в Лондоне упала на фоне новостей о запасах сырья в США на 4,5%. Цена «черного золота» скатилась до 46,16 доллара за баррель при максимуме в $49.


Фото: иллюстрация

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