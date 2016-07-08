Нефть может достичь $75 за баррель при снижении доли ОПЕК на рынке

В случае если входящими в состав ОПЕК странами будет принято решение о сокращении поставок «черного золота» на мировой рынок на 7 миллионов баррелей в сутки, то стоимость нефти может взлететь до 75 долларов за баррель к 2020 году, сообщает
Согласно разработанной МВФ модели, при снижении объема поставок сырья на 7 миллионов баррелей в сутки доля стран ОПЕК на мировом рынке составит 35%, а стоимость «черного золота» поднимется до 75 долларов за баррель. В случае, если сокращение поставок произойдет на 41%, то стоимость сырья может подняться лишь до $58.
В настоящее время доля поставок нефти стран ОПЕК на мировой рынок составляет 42%. Кроме того, в анализе МВФ отмечается, что ставка объединения на демпинг и вытеснения добывающих компаний США с рынка не оправдалась.
Накануне, 7 июля, стоимость нефти элитной марки Brent на торгах в Лондоне упала на фоне новостей о запасах сырья в США на 4,5%. Цена «черного золота» скатилась до 46,16 доллара за баррель при максимуме в $49.
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