Назван критерий, по которому Омск признан худшим городом в России

Масштабный опрос населения провел портал для поиска недвижимости
Участникам опроса предлагалось по 10-балльной шкале оценить верность утверждения «Меня устраивают дороги, ситуация с парковками и работа общественного транспорта», где «10» означало полное согласие, а «1» – категорическое несогласие с предлагаемой формулировкой.
Возглавила рейтинг Тюмень, со средним баллом равным семи. Стоит отметить, что в городе функционирует сервис, занимающийся прогнозирование прибытия общественного транспорта, кроме того, регулярно осуществляется мониторинг состояния парковочных площадок и самой дорожной сети.
Омск в вышеупомянутом рейтинге занял предпоследнее место со средним баллом в 4,3 балла, аналогичный показатель и у Балашихи, которая стала 100-й.