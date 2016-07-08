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Назван критерий, по которому Омск признан худшим городом в России

8 июля 2016, 10:06
99-е место из 100.

Масштабный опрос населения провел портал для поиска недвижимости Domofond. Полученные результаты исследования позволили составить рейтинг по уровню развития транспортной системы 100 крупнейших городов России. Омск по выделенному критерию оказался одним из самых худших в стране.

Участникам опроса предлагалось по 10-балльной шкале оценить верность утверждения «Меня устраивают дороги, ситуация с парковками и работа общественного транспорта», где «10» означало полное согласие, а «1» – категорическое несогласие с предлагаемой формулировкой.

Возглавила рейтинг Тюмень, со средним баллом равным семи. Стоит отметить, что в городе функционирует сервис, занимающийся прогнозирование прибытия общественного транспорта, кроме того, регулярно осуществляется мониторинг состояния парковочных площадок и самой дорожной сети.

Омск в вышеупомянутом рейтинге занял предпоследнее место со средним баллом в 4,3 балла, аналогичный показатель и у Балашихи, которая стала 100-й.


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