Назван критерий, по которому Омск признан худшим городом в России

Возглавила рейтинг Тюмень, со средним баллом равным семи. Стоит отметить, что в городе функционирует сервис, занимающийся прогнозирование прибытия общественного транспорта, кроме того, регулярно осуществляется мониторинг состояния парковочных площадок и самой дорожной сети.