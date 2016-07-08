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На Иртыше в Омске предотвращена трагедия на 5-метровой глубине

8 июля 2016, 15:29
Опасное место …

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Омской области провели рейд по Иртышу, в ходе которого, как сообщает пресс-служба ведомства, возможно, предотвратили трагедию.

Многочисленные напоминания гражданам о недопустимости плавания рядом с дикими пляжами, 100-процентной гарантии разумности действий со стороны отдыхающих, не дают.

То же касается и поведения горожан в момент нахождения их на лодках на воду. Люди систематически забывают надевать спасательные жилеты. Это требование безопасности должно соблюдаться вне зависимости от того, насколько вы отлично плаваете.

В Омске установилась жаркая погода, а значит, горожан снова потянуло поближе к водоемам. Как раз в это время сотрудники МЧС вышли в профилактический рейд.

Инспекторы сразу направились в район одного из диких пляжей и обнаружили на нем многочисленных загорающих, многие из которых еще и купались. Дно реки в этом месте даже при беглом взгляде можно было определить, как небезопасное. За камни, кирпичи и бревна можно легко зацепиться и тогда не избежать трагедии.

После профилактической беседы сотрудников МЧС часть отдыхающих покинула опасное место.


Затем рейд продолжился, инспекторы направились вверх по Иртышу. И сразу обнаружили нарушителя – женщина с ребенком отплывает от берега на надувной лодке. И оба без спасательных жилетов.


Женщине объяснили, что она нарушила сразу несколько правил безопасности: находилась с ребенком на воде в опасном месте, где купание запрещено. Глубина Иртыша в указанном месте около 5 метров с резким обрывом, и раньше был случай, когда тут же утонула целая семья.

Второе нарушение: омичка не надела на себя и ребенка спасательные жилеты. Резиновая лодка может перевернуться в любой момент. В таком случае спасжилеты помогут со 100-процентной вероятностью.

Ну а третье, что отметили инспекторы – это состояние резиновой лодки. Она была вся в заплатках, и находиться на воде в ней было просто нельзя.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области

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