На Иртыше в Омске предотвращена трагедия на 5-метровой глубине

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Омской области провели рейд по Иртышу, в ходе которого, как сообщает пресс-служба ведомства, возможно, предотвратили трагедию.
Многочисленные напоминания гражданам о недопустимости плавания рядом с дикими пляжами, 100-процентной гарантии разумности действий со стороны отдыхающих, не дают.
То же касается и поведения горожан в момент нахождения их на лодках на воду. Люди систематически забывают надевать спасательные жилеты. Это требование безопасности должно соблюдаться вне зависимости от того, насколько вы отлично плаваете.
В Омске установилась жаркая погода, а значит, горожан снова потянуло поближе к водоемам. Как раз в это время сотрудники МЧС вышли в профилактический рейд.
Инспекторы сразу направились в район одного из диких пляжей и обнаружили на нем многочисленных загорающих, многие из которых еще и купались. Дно реки в этом месте даже при беглом взгляде можно было определить, как небезопасное. За камни, кирпичи и бревна можно легко зацепиться и тогда не избежать трагедии.
После профилактической беседы сотрудников МЧС часть отдыхающих покинула опасное место.
Затем рейд продолжился, инспекторы направились вверх по Иртышу. И сразу обнаружили нарушителя – женщина с ребенком отплывает от берега на надувной лодке. И оба без спасательных жилетов.
Женщине объяснили, что она нарушила сразу несколько правил безопасности: находилась с ребенком на воде в опасном месте, где купание запрещено. Глубина Иртыша в указанном месте около 5 метров с резким обрывом, и раньше был случай, когда тут же утонула целая семья.
Второе нарушение: омичка не надела на себя и ребенка спасательные жилеты. Резиновая лодка может перевернуться в любой момент. В таком случае спасжилеты помогут со 100-процентной вероятностью.
Ну а третье, что отметили инспекторы – это состояние резиновой лодки. Она была вся в заплатках, и находиться на воде в ней было просто нельзя.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области