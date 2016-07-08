На Иртыше в Омске предотвращена трагедия на 5-метровой глубине

Инспекторы сразу направились в район одного из диких пляжей и обнаружили на нем многочисленных загорающих, многие из которых еще и купались. Дно реки в этом месте даже при беглом взгляде можно было определить, как небезопасное. За камни, кирпичи и бревна можно легко зацепиться и тогда не избежать трагедии.