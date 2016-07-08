Чемпионат по футболу в Hyundai «Феникс-Авто»

Хоть и говорят, что во время соревнований атмосфера накаляется и отношения среди соперников напряжены, но в нашем случае все было с точностью до наоборот. Шумно, весело, даже как-то по-семейному и по-доброму. Все болели друг за друга, радовались победам и не обращали внимания на поражения. Как будто к нам в дилерский центр прилетел ураган из раскатистого смеха и улыбок.