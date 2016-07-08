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Чемпионат по футболу в Hyundai «Феникс-Авто»

8 июля 2016, 11:21
Чемпионат по футболу в Hyundai «Феникс-Авто»

В дилерском центре Hyundai компании «Феникс-Авто» прошёл чемпионат по настольному футболу.

Как известно, праздников много не бывает. Конечно, создавать отличное настроение окружающим нужно каждый день. Но праздничные дни дают нам дополнительный повод порадовать близких.

Вот и решили мы отметить свой пятый день рождения так, чтобы и себя порадовать, и любимых клиентов удивить разными сюрпризами от нашего дилерского центра.


Всю последнюю неделю июня каждый наш клиент получал особенные, выгодные предложения от отделов продаж и сервиса Hyundai. И, как положено на празднике, было летнее сладкое угощение для каждого гостя.

Ну а в финале праздничной недели мы провели целый чемпионат по настольному футболу среди всех желающих нас поздравить.

Хоть и говорят, что во время соревнований атмосфера накаляется и отношения среди соперников напряжены, но в нашем случае все было с точностью до наоборот. Шумно, весело, даже как-то по-семейному и по-доброму. Все болели друг за друга, радовались победам и не обращали внимания на поражения. Как будто к нам в дилерский центр прилетел ураган из раскатистого смеха и улыбок.


Все гости остались довольны, сыты, с подарками и нехотя расходились по домам заряженные положительными эмоциями.

Все желающие получить капельку этих эмоций могут посмотреть фотографии с чемпионата в нашей группе. А если появится желание в дальнейшем посещать наши веселые мероприятия, то вступайте в группу и следите за объявлениями.

«Феникс-Авто»,
официальный дилер Hyundai в Омске
10 лет Октября, 182
(3812) 92-50-10
www.hyundai-fenixauto.ru


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#Новости#Реклама#Общество#Авто
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