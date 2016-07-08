Банк наград

29 июня при участии руководства Новосибирской области и города Новосибирска экспертный совет Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий огласил результаты конкурсного отбора среди предприятий Новосибирской области на звание лауреата «За успешное развитие бизнеса в Сибири». По итогам работы 2015 года банк «Акцепт» получил сертификат с присвоением официального статуса «Надежный партнер».

По словам председателя правления Константина Васильева: «Самая большая награда банка «Акцепт» – это доверие тысяч наших клиентов».