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Банк наград

8 июля 2016, 17:14
Банк наград

В этом году июнь стал для бизнеса в Новосибирске насыщенным на события месяцем. Череда мероприятий, посвященных результатам работы предприятий нашего города, выявила сильнейших участников рынка.

В сфере банковского дела «Акцепт» утвердил позицию одного из лидеров, став лауреатом городских и региональных конкурсов.

За стабильность и профессионализм

По итогам традиционного конкурса «Новосибирская марка» 16 июня в большом зале мэрии председатель правления АО «Банк Акцепт» Константин Васильев был торжественно награжден дипломом лауреата конкурса. Уже в 9-й раз банк получил заслуженную награду и подтвердил свое место на Доске почета города Новосибирска.

За большой вклад в развитие банковской системы города

Накануне Дня города мэр Новосибирска Анатолий Локоть вручил награды лауреатам городских премий 2016 года. Горожан также поздравил полномочный представитель президента РФ в СФО Николай Рогожкин, губернатор НСО Владимир Городецкий и председатель Законодательного собрания НСО Андрей Шимкив. Лауреатами премии стали 14 предприятий города в различных сферах деятельности, единственным лауреатом из представителей банковского сегмента стал банк «Акцепт».

За успешное развитие бизнеса в Сибири

29 июня при участии руководства Новосибирской области и города Новосибирска экспертный совет Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий огласил результаты конкурсного отбора среди предприятий Новосибирской области на звание лауреата «За успешное развитие бизнеса в Сибири». По итогам работы 2015 года банк «Акцепт» получил сертификат с присвоением официального статуса «Надежный партнер».
По словам председателя правления Константина Васильева: «Самая большая награда банка «Акцепт» – это доверие тысяч наших клиентов».

8-800-100-27-37
www.akcept.ru

* АО «Банк Акцепт». Лицензия Банка России № 567.


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