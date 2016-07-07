Владимир Путин подписал антитеррористический пакет законов

Владимир Путин подписал разработанный депутатом Ириной Яровой и Виктором Озеровым, который возглавляет комитет Совфеда по безопасности и обороне, антитеррористический пакет, сообщает «
Кроме того, подписан перечень поручений для правительства, которое должно следить за выполнением подписанного президентом страны закона для минимизации связанных с финансовыми расходами рисков. Выявляя нежелательные проявления, кабмин будет принимать соответствующие меры по поручению Владимира Путина.
Разработанный Яровой и Озеровым антитеррористический пакет предусматривает уголовную ответственность за терроризм с 14 лет, пожизненное заключение за международный терроризм, а также обязательство операторов мессенджеров, сотовой связи и соцсетей хранить информацию о содержании бесед пользователей и их переписок.
Принятый пакет законов вносит поправки в 10 отдельных законов, а также в Уголовно-процессуальный и Уголовный кодексы. Госдума приняла законопроект 24 июня, 29 июня – Совет Федерации.
Фото: kremlin.ru