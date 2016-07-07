Город55
ГлавноеВсе новости

Владимир Путин подписал антитеррористический пакет законов

7 июля 2016, 17:24
Изменения в действующем законодательстве.

Владимир Путин подписал разработанный депутатом Ириной Яровой и Виктором Озеровым, который возглавляет комитет Совфеда по безопасности и обороне, антитеррористический пакет, сообщает «Лента.ру».

Кроме того, подписан перечень поручений для правительства, которое должно следить за выполнением подписанного президентом страны закона для минимизации связанных с финансовыми расходами рисков. Выявляя нежелательные проявления, кабмин будет принимать соответствующие меры по поручению Владимира Путина.

Разработанный Яровой и Озеровым антитеррористический пакет предусматривает уголовную ответственность за терроризм с 14 лет, пожизненное заключение за международный терроризм, а также обязательство операторов мессенджеров, сотовой связи и соцсетей хранить информацию о содержании бесед пользователей и их переписок.

Принятый пакет законов вносит поправки в 10 отдельных законов, а также в Уголовно-процессуальный и Уголовный кодексы. Госдума приняла законопроект 24 июня, 29 июня – Совет Федерации.


Фото: kremlin.ru

#Новости#Политика
Подпишитесь
До 8 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20