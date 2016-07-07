Владимир Путин подписал антитеррористический пакет законов

Разработанный Яровой и Озеровым антитеррористический пакет предусматривает уголовную ответственность за терроризм с 14 лет, пожизненное заключение за международный терроризм, а также обязательство операторов мессенджеров, сотовой связи и соцсетей хранить информацию о содержании бесед пользователей и их переписок.