В РФ взорвался крупнейший в Евразии вулкан: 7-километровый столб пепла

На Камчатке взорвался крупнейший на нашем континенте вулкан Ключевская сопка. Семикилометровый столб пепла был зафиксирован сегодня, 7 июля, сообщает пресс-служба местного ГУ МЧС.
Поднявшийся на высоту семи километров над уровнем моря столб пепла может распространиться с учетом направления ветра в восточном направлении на расстояние до 50 километров.
Облако пепла переместилось в сторону Камчатского залива, населенные пункты на пути распространения пеплового шлейфа отсутствуют, кроме того, в жилых районах пеплопадов не зарегистрировано.
До ближайшего населённого пункта поселка Ключи Усть-Камчатского района от вулкана Ключевская сопка 30 километров.
Активность Ключевской сопки в настоящее время увеличилась. Извержение вулкана началось 3 апреля, продолжаться оно может от нескольких месяцев до года. Кроме того, Ключевской сопке присвоен «оранжевый» код авиационной опасности.
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