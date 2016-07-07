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В РФ взорвался крупнейший в Евразии вулкан: 7-километровый столб пепла

7 июля 2016, 12:21
«Оранжевый» код авиационной опасности.

На Камчатке взорвался крупнейший на нашем континенте вулкан Ключевская сопка. Семикилометровый столб пепла был зафиксирован сегодня, 7 июля, сообщает пресс-служба местного ГУ МЧС.

Поднявшийся на высоту семи километров над уровнем моря столб пепла может распространиться с учетом направления ветра в восточном направлении на расстояние до 50 километров.

Облако пепла переместилось в сторону Камчатского залива, населенные пункты на пути распространения пеплового шлейфа отсутствуют, кроме того, в жилых районах пеплопадов не зарегистрировано.

До ближайшего населённого пункта поселка Ключи Усть-Камчатского района от вулкана Ключевская сопка 30 километров.

Активность Ключевской сопки в настоящее время увеличилась. Извержение вулкана началось 3 апреля, продолжаться оно может от нескольких месяцев до года. Кроме того, Ключевской сопке присвоен «оранжевый» код авиационной опасности.


Фото: иллюстрация

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