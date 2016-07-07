В Омской области родились хищники, внесенные в Красную книгу



Малыши родились слабыми, и тигрица отказалась от них: в дикой природе они бы не выжили. Сейчас тигрята набираются сил под постоянным присмотром ветеринаров, работников Большереченского зоопарка. Их поместили в теплое помещение, нашли кормилицу, собаку Дору.