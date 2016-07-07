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В Омской области родились хищники, внесенные в Красную книгу

7 июля 2016, 10:07
Пополнение в зоопарке

В Большереченском зоопарке произошло важное событие – на свет появились два амурских тигренка. В четверг, 7 июля, им исполнится месяц.


Малыши родились слабыми, и тигрица отказалась от них: в дикой природе они бы не выжили. Сейчас тигрята набираются сил под постоянным присмотром ветеринаров, работников Большереченского зоопарка. Их поместили в теплое помещение, нашли кормилицу, собаку Дору.


Малышам делают массаж и по графику выводят гулять. Такая опека дает свои результаты – тигрята немного окрепли и отлично себя чувствуют.


В дикой природе тигрята выходят на охоту с шести месяцев, а до этого – много играют, чтобы усвоить основные навыки. Острые зубки у малышей уже начали расти.


Напомним, что амурский тигр внесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу Российской Федерации.


Верхнее фото и фото в тексте: vk.com/omskpravitelstvo

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