В Омске из окна многоэтажки выпал двухлетний ребенок

Подозрение подтвердилось – ребенок действительно был травмирован в результате падения с высоты. Сотрудники полиции, опросив родственников девочки и очевидцев, выяснили, что она выпала из окна второго этажа.

Родственники на несколько минут вышли из комнаты, оставив малышку без присмотра – наедине с открытым окном. Оставшись одна, девочка забралась на стол, перелезла на подоконник и оперлась на москитную сетку. Сетка веса ребенка не выдержала, и девочка упала вниз.