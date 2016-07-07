В Омске из окна многоэтажки выпал двухлетний ребенок

Накануне вечером в дежурную часть поступила информация о 2-летней девочке, поступившей в детскую городскую больницу с подозрением на кататравму, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.
Подозрение подтвердилось – ребенок действительно был травмирован в результате падения с высоты. Сотрудники полиции, опросив родственников девочки и очевидцев, выяснили, что она выпала из окна второго этажа.
Родственники на несколько минут вышли из комнаты, оставив малышку без присмотра – наедине с открытым окном. Оставшись одна, девочка забралась на стол, перелезла на подоконник и оперлась на москитную сетку. Сетка веса ребенка не выдержала, и девочка упала вниз.
Сейчас девочка находится в сознании, но ей необходимо еще несколько дней находиться под опекой врачей, сообщают в детской городской больнице № 2. Сотрудники полиции установили, что девочка проживает в благополучной семье. По данному происшествию ведется дальнейшая проверка.
Напомним, ранее портал Gorod55
Чаще всего именно москитная сетка становится причиной падения: ребенку она кажется надежной опорой. В числе других причин специалисты называют стоящую рядом с открытыми окнами мебель, привычку некоторых детей стоять на подоконнике, недостаточное внимание к действиям ребенка.
По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области