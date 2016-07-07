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Ремонт дорог в Омске: где перекроют движение и где пробки 7-8 июля

7 июля 2016, 14:24
Дорожные работы.

На омских улицах возможно затруднение движения. Как сообщают в департаменте транспорта, это связано с проведением работ по ремонту дорог.

Речь, в частности, идет о следующих магистралях:

- проспект Мира (при благоприятных погодных условиях укладка верхнего слоя асфальтобетона на участке от улицы Химиков до проспекта Культуры — круглосуточно);

- улица Химиков (укладка верхнего слоя асфальтобетона);

- улица Б. Хмельницкого (укладка верхнего слоя асфальтобетона на участке от улицы Масленникова до улицы 4-й Транспортной);

- Иртышской набережной (укладка верхнего слоя асфальтобетона на участке от улицы Рождественского до магазина «Океан»).

Кроме того, с 17:00 6 июля до 06:00 8 июля будет производиться укладка верхнего слоя асфальтобетона на улице Пушкина на участке от улицы Лермонтова до улицы Красных Зорь.

С 08:00 до 24:00 8 июля пробки возможны на улице Нефтезаводской, где будет производиться укладка верхнего слоя асфальтобетона и на Красноярском тракте — планирование обочин.


Источник: admomsk.ru

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