Город55
ГлавноеВсе новости

Пятеро омичей присвоили недвижимость умерших на 9 млн рублей

7 июля 2016, 16:48
Мошенничество в особо крупном размере.

Расследование уголовного дела о мошенничестве с недвижимостью завершено. Пятеро омичей, две женщины и трое мужчин, обвиняются в подделке документов и мошенничестве в особо крупном размере.

Накануне сотрудники регионального Управления Росреестра установили, что право собственности на одну из квартир зарегистрировано по поддельному судебному решению о вступлении в наследство. После смерти одинокого владельца квартира перешла к лже-наследнику. По факту обнаружения подделки началась проверка, в ходе которой следователь, изучив документы по правам собственности за прошлые годы, обнаружил еще пять объектов недвижимости, оформленных по поддельным документам.
Согласно им, в собственности лже-наследников оказались две квартиры, частный дом и два земельных участка, общей стоимостью более 9 миллионов рублей. Часть недвижимости была продана третьим лицам.

Следствие установило, что к факту мошенничества причастны семеро омичей, двое из которых скончались в 2014 году. С помощью показаний более 120 свидетелей следствие выявило схему действия мошенников. Пока одни отслеживали информацию об одиноких и умерших собственниках, вторые искали подставных «наследников», а третьи – готовили поддельные судебные решения о вступлении в наследство.

В ходе следствия было проведено 96 судебных экспертиз: технико-криминалистических, почерковедческих и автороведческих. Целью последних была установка личности автора текстов судебных решений и иных поддельных документов. В результате следственной работы, доказано пять фактов подделки документов и десять эпизодов мошенничества.

Следователь арестовал имущество мошенников на сумму более одного миллиона рублей. Решением суда законным владельцам возвращены квартира и два участка. Обвинительное заключение утверждено прокурором, и уголовное дело передано в суд. Согласно Уголовному кодексу, за содеянное мошенники могут лишиться свободы сроком до 10 лет.

По материалам СУ УМВД России по Омской области

#Новости#Недвижимость#Город#Общество
Подпишитесь
До 8 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20