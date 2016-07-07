Пятеро омичей присвоили недвижимость умерших на 9 млн рублей

Расследование уголовного дела о мошенничестве с недвижимостью завершено. Пятеро омичей, две женщины и трое мужчин, обвиняются в подделке документов и мошенничестве в особо крупном размере.
Накануне сотрудники регионального Управления Росреестра установили, что право собственности на одну из квартир зарегистрировано по поддельному судебному решению о вступлении в наследство. После смерти одинокого владельца квартира перешла к лже-наследнику. По факту обнаружения подделки началась проверка, в ходе которой следователь, изучив документы по правам собственности за прошлые годы, обнаружил еще пять объектов недвижимости, оформленных по поддельным документам.
Согласно им, в собственности лже-наследников оказались две квартиры, частный дом и два земельных участка, общей стоимостью более 9 миллионов рублей. Часть недвижимости была продана третьим лицам.
Следствие установило, что к факту мошенничества причастны семеро омичей, двое из которых скончались в 2014 году. С помощью показаний более 120 свидетелей следствие выявило схему действия мошенников. Пока одни отслеживали информацию об одиноких и умерших собственниках, вторые искали подставных «наследников», а третьи – готовили поддельные судебные решения о вступлении в наследство.
В ходе следствия было проведено 96 судебных экспертиз: технико-криминалистических, почерковедческих и автороведческих. Целью последних была установка личности автора текстов судебных решений и иных поддельных документов. В результате следственной работы, доказано пять фактов подделки документов и десять эпизодов мошенничества.
Следователь арестовал имущество мошенников на сумму более одного миллиона рублей. Решением суда законным владельцам возвращены квартира и два участка. Обвинительное заключение утверждено прокурором, и уголовное дело передано в суд. Согласно Уголовному кодексу, за содеянное мошенники могут лишиться свободы сроком до 10 лет.
По материалам СУ УМВД России по Омской области