Пятеро омичей присвоили недвижимость умерших на 9 млн рублей

Расследование уголовного дела о мошенничестве с недвижимостью завершено. Пятеро омичей, две женщины и трое мужчин, обвиняются в подделке документов и мошенничестве в особо крупном размере.



Накануне сотрудники регионального Управления Росреестра установили, что право собственности на одну из квартир зарегистрировано по поддельному судебному решению о вступлении в наследство. После смерти одинокого владельца квартира перешла к лже-наследнику. По факту обнаружения подделки началась проверка, в ходе которой следователь, изучив документы по правам собственности за прошлые годы, обнаружил еще пять объектов недвижимости, оформленных по поддельным документам.

Согласно им, в собственности лже-наследников оказались две квартиры, частный дом и два земельных участка, общей стоимостью более 9 миллионов рублей. Часть недвижимости была продана третьим лицам.