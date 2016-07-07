Президент страны показал видеоклип на свою песню

В предисловии к видеоклипу Алмазбек Атамбаев отметил, что в основе песни лежат стихи его любимого поэта Николая Аксенова. При этом глава Киргизии отметил, что для гармоничного сочетания с музыкой, а именно с мелодией старинного вальса, текст пришлось «поправить», а также дописать припев.