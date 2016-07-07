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Президент страны показал видеоклип на свою песню

7 июля 2016, 16:07
Уже вторая сольная работа.

Телекомпанией Ordo Production на видеохостинге YouTube опубликован видеоклип на новую композицию «Я не могу без тебя» президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

Видеоряд, собранный на основе кадров из снятого студией «Мосфильм» в 1967 году кинофильма «Еще раз про любовь», создавался режиссером Фуркатом Турсуновым, который является другом президента Киргизии.

В предисловии к видеоклипу Алмазбек Атамбаев отметил, что в основе песни лежат стихи его любимого поэта Николая Аксенова. При этом глава Киргизии отметил, что для гармоничного сочетания с музыкой, а именно с мелодией старинного вальса, текст пришлось «поправить», а также дописать припев.



Стоит отметить, что пятью днями ранее, 2 июля, телекомпанией Ordo Production был опубликован видеоклип на другую песню президента Киргизии «Судьбе назло».



Фото: фрагмент из к/ф «Еще раз про любовь»

#Новости#Афиша#Главное#Музыка#Общество
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