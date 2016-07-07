Правильный выбор матраса: важные моменты

Матрас – это важная и неотъемлемая составляющая кровати, которая определяет её удобство, а также непосредственно влияет на качество сна.
Даже самая добротная и дорогая кровать из массива дерева с неправильно подобранным или некачественным матрасом не обеспечит должного удобства и полноценного отдыха во время сна. Рассмотрим несколько моментов, на которые следует обращать внимание при выборе «правильного» матраса.
По критерию «начинки» современные матрасы бывают пружинными и без пружинного основания. Первые более доступны по цене, но матрасы без пружин считаются более хорошими. Фирменный магазин матрасов Дримлайн может предложить широкий спектр изделий с пружинным основанием, мягких анатомических матрасов, а также ортопедических матрасов разной степени жесткости. Делать покупки здесь – удачное решение по нескольким причинам. Во-первых, огромный ассортимент позволяет выбрать оптимальное изделие под свои потребности. Во-вторых, широкий ценовой диапазон позволяет совершить удачную покупку людям с самыми разными финансовыми возможностями. В-третьих, можно заказать изделия через Интернет, не выходя из дома. Специальные матрасы ортопедические, анатомические, эргономические и обычные предлагаются в различных размерах и бывают разной степени жесткости. Выбирать изделия по этому критерию нужно исходя из массы тела – чем она больше, тем более жестким должен быть матрас, чтобы обеспечить правильное положение тела и позвоночника во время сна.
Специализированные магазины предлагают матрасы разных размеров, которые подходят для различных кроватей. При выборе размера матраса следует исходить из габаритов самой кровати. Нельзя допустить, чтобы матрас был больше или меньше основания. Если кровать имеет нестандартные размеры (изготавливалась на заказ), то лучше заказать индивидуальное изготовление матраса соответствующей длины и ширины. Высота матраса также зависит от конструктивных особенностей кровати. Здесь главную роль играет глубина «посадки» основания кровати: чем она больше, тем выше должен быть матрас. Однако следует помнить, что чем толще матрас, тем больше его вес, соответственно, и выше нагрузка на основание кровати. Если выбираются матрасы для диванов, здесь можно не беспокоиться – диваны выдерживают намного больший вес, чем кровати. Поэтому в толщине матраса можно себя не ограничивать. Матрасы для диванов пользуются не меньшей популярностью, чем изделия для кроватей, потому что сегодня очень популярны угловые и другие диваны именно как спальные места. Однако конструктивные особенности раскладных моделей не всегда обеспечивают комфортный сон, поэтому требуется матрас.
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