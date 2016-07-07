Правильный выбор матраса: важные моменты

Специализированные магазины предлагают матрасы разных размеров, которые подходят для различных кроватей. При выборе размера матраса следует исходить из габаритов самой кровати. Нельзя допустить, чтобы матрас был больше или меньше основания. Если кровать имеет нестандартные размеры (изготавливалась на заказ), то лучше заказать индивидуальное изготовление матраса соответствующей длины и ширины. Высота матраса также зависит от конструктивных особенностей кровати. Здесь главную роль играет глубина «посадки» основания кровати: чем она больше, тем выше должен быть матрас. Однако следует помнить, что чем толще матрас, тем больше его вес, соответственно, и выше нагрузка на основание кровати. Если выбираются матрасы для диванов, здесь можно не беспокоиться – диваны выдерживают намного больший вес, чем кровати. Поэтому в толщине матраса можно себя не ограничивать. Матрасы для диванов пользуются не меньшей популярностью, чем изделия для кроватей, потому что сегодня очень популярны угловые и другие диваны именно как спальные места. Однако конструктивные особенности раскладных моделей не всегда обеспечивают комфортный сон, поэтому требуется матрас.