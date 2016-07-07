Партнерам – особые условия!

Банк «Акцепт» проводит акцию по кредиту «Партнерам!» для клиентов, получающих зарплату на счет в банке.
В рамках акции можно получить кредит в банке по ставке 15,6% годовых. Кредит выдается без обеспечения, сроком на 1 год.
Для участия в акции ежемесячная заработная плата клиентов в городах Сибирского федерального округа должна составлять не менее 30 тыс. рублей, в Москве - не менее 50 тыс. рублей.
Срок действия акции с 5 июля по 1 октября 2016 г.
Подробности по телефону 8-800-100-27-37
* АО «Банк Акцепт». Лицензия Банка России № 567.
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