Омскую полицию подняли по тревоге из-за пропавшей 6-летней девочки

Далее, весь личный состав местного отделения полиции был поднят по тревоге. К счастью, пропавшего ребенка удалось найти быстро. Сотрудник уголовного розыска обнаружил ее в кустах неподалеку от дома, где проживает девочка. Она заигралась и забыла сказать матери о своем местоположении.