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Омскую полицию подняли по тревоге из-за пропавшей 6-летней девочки

7 июля 2016, 07:25
На детской площадке ее не оказалось.

Сотрудникам полиции ОМВД РФ по Исилькульскому району потребовалось менее часа, чтобы найти пропавшего 6-летнего ребенка. Заигравшуюся девочку обнаружил в кустах сотрудник уголовного розыска.

В полицию обратилась 31-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что ее малолетняя дочь ушла играть одна на детскую площадку, расположенную на соседней улице, и пропала.

Через какое-то время женщина ребенка в указанном месте не обнаружила, поиски малышки результатов не дали. Они с мужем обошли все окрестности, позвонили знакомым и соседям.

Далее, весь личный состав местного отделения полиции был поднят по тревоге. К счастью, пропавшего ребенка удалось найти быстро. Сотрудник уголовного розыска обнаружил ее в кустах неподалеку от дома, где проживает девочка. Она заигралась и забыла сказать матери о своем местоположении.

Сотрудники полиции провели профилактическую беседу с родителями ребенка, объяснив, что оставлять малолетних детей без присмотра взрослых недопустимо.


По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области

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