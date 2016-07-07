Нефть дорожает, рубль роняет евро с долларом

Четверг, 7 июля, нефтяные котировки встретили ростом, перешагнув отметку в 49 долларов за баррель. По мнению аналитиков, это связано с реакцией рынка на опубликованные данные American Petroleum Institute, согласно которым, запасы «черного золота» в США снизились на прошлой неделе на 6,7 миллиона баррелей.