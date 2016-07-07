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Нефть дорожает, рубль роняет евро с долларом

7 июля 2016, 13:45
Позитивная динамика.

Четверг, 7 июля, нефтяные котировки встретили ростом, перешагнув отметку в 49 долларов за баррель. По мнению аналитиков, это связано с реакцией рынка на опубликованные данные American Petroleum Institute, согласно которым, запасы «черного золота» в США снизились на прошлой неделе на 6,7 миллиона баррелей.

Сегодня максимальная стоимость «черного золота» марки Brent достигала отметки в $49,08 за баррель к 11:45 по омскому времени, к 13:00 она снизилась до $48,85.


Что касается нефти сорта WTI, к данному моменту максимальная стоимость сырья составляла $47,77 за баррель к 11:15 по омскому времени, к 13:00 она снизилась до $47,56.


Согласно установленному на сегодня Центробанком курсу, один доллар составляет 64,63 рубля, евро – 71,51 рубля. В Омске стоимость доллара варьируется от 64,50 до 68 рублей, евро – от 71,6 до 75,5 рубля.

После открытия торгов на Московской бирже рубль стал укрепляться свои позиции: доллар упал на 0,18 рубля до 64,03 рубля, евро – на 0,34 рубля до 70,96 рубля.


Фото: иллюстрация

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