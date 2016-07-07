На убитые омские дороги положат старый асфальт – технология из Европы



Восстановление дорог по методу ресайклирования подразумевает, что разрушенное и дефектное покрытие будет срезано специальной фрезой и, тут же, рядом с дорогой, переработано в новый материал – асфальтогранулобетон. Затем материал уплотняется и снова укладывается, уже при помощи обычных дорожных катков. Этот метод обеспечивает максимально долгий из всех возможных срок службы дорожного полотна.