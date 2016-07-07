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На убитые омские дороги положат старый асфальт – технология из Европы

7 июля 2016, 15:26
Применяется впервые.

Окружные дороги будут восстановлены с помощью метода ресайклирования, сообщает пресс-служба администрации Омска. Ответственность за выполнение ремонтных работ возложена на Управление дорожного хозяйства Омска.


Ключевыми объектами ремонта станут Красноярский тракт (2,5 километра от улицы Малиновского в направлении Красноярки) и Окружная дорога (от Космического проспекта до ул. 10 лет Октября). Это одни из самых разбитых, «умирающих» дорог города, с низким качеством покрытия, где водители вынуждены объезжать ямы.


Восстановление дорог по методу ресайклирования подразумевает, что разрушенное и дефектное покрытие будет срезано специальной фрезой и, тут же, рядом с дорогой, переработано в новый материал – асфальтогранулобетон. Затем материал уплотняется и снова укладывается, уже при помощи обычных дорожных катков. Этот метод обеспечивает максимально долгий из всех возможных срок службы дорожного полотна.


Технология ресайклирования применяется на омских дорогах впервые, уточнили порталу Gorod55 в пресс-службе администрации. Известно, что этот метод около 10 лет назад получил мировое признание – за долговечность создаваемого покрытия. Его активно используют в Европе, в России же случаи применения единичны: в Архангельской, Самарской, Свердловской, Кемеровской областях, Подмосковье и Западной Сибири.


В Омске общая площадь дорожного полотна, подлежащего восстановлению, составит 37 000 квадратных метров. Работы начнутся сразу после торгов в конце августа и продлится около месяца.

По материалам пресс-службы администрации Омска.
Верхнее фото: иллюстрация

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