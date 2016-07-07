Легендарная компания прекращает выпуск классических смартфонов

Легендарная канадская компания BlackBerry объявила о намерении прекратить выпуск своих «классических» смартфонов. Модель, получившая название Classic из-за наличия физической клавиатуры для пользователей, которым набор текста на сенсорном экране не подходит, была представлена в конце 2014 года.
«Классический» смартфон выпускался канадцами с надеждой на то, что модель поможет привлечь клиентов, предпочитающих тачскрину QWERTY-клавиатуру. Устройство работает на базе операционной системы BlackBerry 10, являющейся проприетарной. Тем не менее, в начале нынешнего года Джон Чен, возглавляющий компанию, заявил о переходе гаджетов фирмы на ОС Android.
Оценить успешность модели BlackBerry Classic сложно, поскольку канадская компания не обнародует объемы продаж конкретных моделей. Тем не менее, телефонный бизнес фирмы продолжается приносить убытки. По итогам последнего квартала потери составили 670 миллионов долларов, что в три раза выше аналогичного показателя 2016 года, причина таких убытков кроется в низком уровне продаж мобильных устройств.
Дальнейшая судьба работающих на базе «ежевичной» операционной системы устройств неизвестна. Западные СМИ сообщают, что некоторые модели с ОС BlackBerry 10 еще продается в официальном интернет-магазине канадской компании.
Фото: иллюстрация