Легендарная компания прекращает выпуск классических смартфонов

«Классический» смартфон выпускался канадцами с надеждой на то, что модель поможет привлечь клиентов, предпочитающих тачскрину QWERTY-клавиатуру. Устройство работает на базе операционной системы BlackBerry 10, являющейся проприетарной. Тем не менее, в начале нынешнего года Джон Чен, возглавляющий компанию, заявил о переходе гаджетов фирмы на ОС Android.