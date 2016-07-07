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Греф объяснил, как сохранить свои сбережения, к примеру, от 100 тысяч

7 июля 2016, 08:46
О финансах и личной жизни.

Глава Сбербанка Герман Греф в ходе большой пресс-конференции #VKLIVE ответил на множество вопросов, связанных с экономикой, финансами, и даже рассказал о своей семье и личной жизни. Разговаривала с известным финансистом блогер Ирена Понарошку.

Пользователи «ВКонтакте» задавали вопросы. В частности ряд тем, интересовавших россиян, касался сбережения собственных капиталов. Герман Греф ответил, в каких валютах лучше хранить деньги и что делать, если есть, к примеру, 100 тысяч рублей.

Греф подчеркнул, что лучше распоряжаться собственными активами самостоятельно. Только в таком случае есть гарантии, что деньги сохраняться. Далее – есть множество инструментов, среди которых самый надежный, конечно, депозиты. И лучше, чтоб деньги не хранились под подушкой, а работали.

Насчет валют, ответы были следующие:

«Сто тысяч рублей держите в рублях»

«Если есть 10 миллионов рублей, то тогда можно говорить о диверсификации разных рисков. Тогда уже можно раскладывать в разные валюты…»

Далее, для хранения «доллар это самая распространенная валюта», затем идут «швейцарский франк, норвежская крона и сингапурский доллар».

Полное интервью с Германом Грефом доступно в социальной сети «ВКонтакте».



#Новости#Главное#Экономика#Бизнес
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