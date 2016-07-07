Греф объяснил, как сохранить свои сбережения, к примеру, от 100 тысяч

Глава Сбербанка Герман Греф в ходе большой пресс-конференции #VKLIVE ответил на множество вопросов, связанных с экономикой, финансами, и даже рассказал о своей семье и личной жизни. Разговаривала с известным финансистом блогер Ирена Понарошку.
Пользователи «ВКонтакте» задавали вопросы. В частности ряд тем, интересовавших россиян, касался сбережения собственных капиталов. Герман Греф ответил, в каких валютах лучше хранить деньги и что делать, если есть, к примеру, 100 тысяч рублей.
Греф подчеркнул, что лучше распоряжаться собственными активами самостоятельно. Только в таком случае есть гарантии, что деньги сохраняться. Далее – есть множество инструментов, среди которых самый надежный, конечно, депозиты. И лучше, чтоб деньги не хранились под подушкой, а работали.
Насчет валют, ответы были следующие:
«Сто тысяч рублей держите в рублях»
«Если есть 10 миллионов рублей, то тогда можно говорить о диверсификации разных рисков. Тогда уже можно раскладывать в разные валюты…»
Далее, для хранения «доллар это самая распространенная валюта», затем идут «швейцарский франк, норвежская крона и сингапурский доллар».
Полное интервью с Германом Грефом доступно в социальной сети «ВКонтакте».