Греф объяснил, как сохранить свои сбережения, к примеру, от 100 тысяч

Греф подчеркнул, что лучше распоряжаться собственными активами самостоятельно. Только в таком случае есть гарантии, что деньги сохраняться. Далее – есть множество инструментов, среди которых самый надежный, конечно, депозиты. И лучше, чтоб деньги не хранились под подушкой, а работали.