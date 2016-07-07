Будут ли квартиры в Омске еще дешевле?

«Покупать нельзя ждать» - где ставить запятую в этом предложении? По данным аналитиков и экспертов, рынок недвижимости Омска проходит этап ценового «дна». И в этой ситуации запятую (с точки зрения личной выгоды покупателя) они рекомендуют ставить после слова «покупать».
Цифры и факты
Что происходит на рынке вторичной недвижимости Омска? Цены снижаются, и по прогнозам аналитиков, эта тенденция пока сохранится. «В начале 3 квартала 2016 года ожидается небольшое снижение цен, плавно переходящее в период стабилизации, который может продлиться до середины 4 квартала», - комментирует Оксана Шабалина, аналитик аналитического отдела федеральной риэлторской компании «Этажи». Однако откладывать покупку квартиры не стоит, потому что появился явный тренд по снижению объема предложения на рынке. С марта по май 2016 года предложение уменьшилось - с 10 486 до 9308 квартир. Это означает, что снижение цен повлияло на покупательский спрос.
В мае 2016 года удельная цена квадратного метра вторичной недвижимости составила 44 635 руб. В каких районах города самые привлекательные цены на квартиры? «Сегодня наиболее интересны по цене квартиры в таких частях города, как Московка, городок Нефтяников, поселок Солнечный на Левом берегу», - комментируют специалисты филиала риэлторской компании «Этажи» в Омске.
Можно ли сэкономить на ипотеке?
Выгодная покупка - это не только привлекательная рыночная цена, но и возможность сэкономить на ипотеке. Как? Например, выбрать ипотеку с преференциями. «Райффайзенбанк»* предлагает клиентам «Этажей» ипотеку дешевле, чем ипотеку на общих основаниях, на 0,25%. В риэлторской компании ипотечные брокеры вам предложат еще
Квартира на вторичном рынке: всем хороша!
Чем хороша квартира на вторичном рынке? Она подходит тем, кому необходимо быстро переехать в новое жилье. Как правило, квартиры продаются с косметическим ремонтом и с частичной меблировкой, то есть нет необходимости тратить время и средства на обустройство в новом жилье.
Присмотритесь, например, к таким вариантам:
Итак, что советует рыночная ситуация? Однозначно покупать: пока есть выбор и цена за «квадрат» не начала расти. Посмотреть все варианты квартир, найти свой, который удовлетворяет всем требованиям и пожеланиям, а также оформить ипотечный кредит вам помогут специалисты по недвижимости компании «Этажи».
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