Будут ли квартиры в Омске еще дешевле?



Что происходит на рынке вторичной недвижимости Омска? Цены снижаются, и по прогнозам аналитиков, эта тенденция пока сохранится. «В начале 3 квартала 2016 года ожидается небольшое снижение цен, плавно переходящее в период стабилизации, который может продлиться до середины 4 квартала», - комментирует Оксана Шабалина, аналитик аналитического отдела федеральной риэлторской компании «Этажи». Однако откладывать покупку квартиры не стоит, потому что появился явный тренд по снижению объема предложения на рынке. С марта по май 2016 года предложение уменьшилось - с 10 486 до 9308 квартир. Это означает, что снижение цен повлияло на покупательский спрос.