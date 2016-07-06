Вышка обрушилась под российским прыгуном в воду на сборах

На тренировочном сборе российской сборной по прыжкам в воду, проходящем на Кубе, случился достаточно неприятный инцидент. Во время выполнения синхронного прыжка с партнером по команде под Сергеем Назиным обрушилась вышка.
После того как российский спортсмен оттолкнулся от вышки, снаряд рухнул вниз, а за ним в воду упал и сам Сергей, к счастью серьезных травм удалось избежать. Ролик был размещен на официальной странице российской федерации по прыжкам в воду в
Российская сборная проводит сборы на Кубе в открытом бассейне, готовясь к олимпийским играм в Рио, поскольку спортсменам необходимо перестроиться после тренировок в закрытых бассейнах, подобный переход бывает для прыгунов в воду сложным.
Стоит отметить, что главный герой случившегося инцидента Сергей Назин в состав российской сборной по прыжкам в воду на игры в Рио не вошел.
На грядущей Олимпиаде состязания по прыжкам в воду будут проходить с 9 по 18 августа. Евгений Кузнецов и Илья Захаров будут представлять Россию в синхронных прыжках, а также в индивидуальных с 3-метрового трамплина. Кроме того, Никита Шлейхер и Виктор Минибаев также будут представлять нашу страну в синхронных и индивидуальных прыжках. Среди женщин в прыжках с вышки выступит Юлия Тимошкина, в прыжках с 3-метрового трамплина – Надежда Бажина.
Фото: скриншот из видео на YouTube.