Вышка обрушилась под российским прыгуном в воду на сборах

На грядущей Олимпиаде состязания по прыжкам в воду будут проходить с 9 по 18 августа. Евгений Кузнецов и Илья Захаров будут представлять Россию в синхронных прыжках, а также в индивидуальных с 3-метрового трамплина. Кроме того, Никита Шлейхер и Виктор Минибаев также будут представлять нашу страну в синхронных и индивидуальных прыжках. Среди женщин в прыжках с вышки выступит Юлия Тимошкина, в прыжках с 3-метрового трамплина – Надежда Бажина.