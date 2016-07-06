Вузы Омска признаны эффективными

В этом году в мониторинге приняли участие 24 организации высшего образования, в том числе 9 филиалов. В их числе 16 вузов – государственные, 8 – частные образовательные организации. Всего в них обучаются почти 89 тысяч студентов, из них 40 тысяч – на очной форме обучения. Подавляющее большинство студентов – 82,4 % выбирают для получения высшего образования государственные вузы.