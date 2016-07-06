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Вузы Омска признаны эффективными

6 июля 2016, 12:14
Проверка федерального министерства.

В 2016 году в мониторинге от Омской области приняли участие 24 организации высшего образования, в том числе 9 филиалов.

Министерством образования и науки Российской Федерации завершен сбор и проверка достоверности данных, предоставленных образовательными организациями высшего образования в рамках основных показателей мониторинга деятельности вузов. В ходе мониторинга были обработаны данные о 838 вузах, включая 323 негосударственных вуза и 936 филиалов.

Среди семи основных показателей деятельности вузов мониторинг содержит информацию о трудоустройстве выпускников. Подавляющее большинство вузов в этом году достигли и превысили пороговые значения по 4 основным показателям и более.

В этом году в мониторинге приняли участие 24 организации высшего образования, в том числе 9 филиалов. В их числе 16 вузов – государственные, 8 – частные образовательные организации. Всего в них обучаются почти 89 тысяч студентов, из них 40 тысяч – на очной форме обучения. Подавляющее большинство студентов – 82,4 % выбирают для получения высшего образования государственные вузы.

Практически все вузы признаны эффективными. Выполнил менее четырех показателей лишь филиал международного института экономики и права. Но государственные вузы признаны эффективными все без исключения.

Напомним, что в семь показателей, по которым оценивают вузы, входят образовательная, научно-исследовательская, международная, финансово-экономическая деятельность. Подвергаются анализу данные о заработной плате профессорско-преподавательского состава, трудоустройстве выпускников и контингенте студентов.

Три образовательные организации высшего образования находятся в стадии реорганизации либо уже реорганизованы. Это Омский университет дизайна и технологий (войдет в опорный вуз), Омский институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова и филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный профессионально-педагогический университет».


Источник: omskportal.ru

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