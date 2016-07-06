Вредоносная программа поразила 10 млн Android-устройств

Благодаря вредоносному ПО китайская хакерская группировка Yingmob получила доступ к 10 миллионам работающим на базе операционной системы Android мобильных устройств, сообщает Check Point.
Распространение вредоносного ПО группировка Yingmob осуществляет с помощью программы HummindBad, устанавливающей приложения мошенников и генерирующей незаконные доходы от демонстрируемой пользователю рекламы.
Благодаря HummindBad хакеры показывают рекламу сразу на 10 миллионах гаджетов, зарабатывая ежемесячно около 300 тысяч долларов.
Кроме того, Россия входит в двадцатку самых популярных у группировки Yingmob стран – 207940 устройств в нашей стране заражены HummindBad, в Китае – 1,61 млн, в Индии – 1,35 млн, на Филиппинах – 0,5 млн.
Столь большое число зараженных гаджетов не только обеспечивает хакеров постоянным доходом, но и дает возможность для создания ботнета из пораженных устройств для атаки на госорганизации и компании. Кроме того, на зараженном HummindBad устройстве любая хранящаяся информация находится под угрозой.
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