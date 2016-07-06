Вредоносная программа поразила 10 млн Android-устройств

Столь большое число зараженных гаджетов не только обеспечивает хакеров постоянным доходом, но и дает возможность для создания ботнета из пораженных устройств для атаки на госорганизации и компании. Кроме того, на зараженном HummindBad устройстве любая хранящаяся информация находится под угрозой.