В Омске сгорели Лексус, Мерcедес и ВАЗ



К моменту прибытия пожарных в 2:06 моторные отсеки обоих автомобилей горели открытым огнем. Огонь потушили за две минуты, к 2:14 возгорание было полностью ликвидировано. Повреждения у обоих автомобилей почти идентичные, уточнили порталу Gorod55 в пресс-службе регионального МЧС. Пострадало навесное оборудование, приборная панель, лакокрасочное покрытие капота, крыльев, бамперов. Единственное исключение – у Лексуса повреждено переднее правое колесо, а у мерседеса - нет.