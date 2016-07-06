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В Омске сгорели Лексус, Мерcедес и ВАЗ

6 июля 2016, 10:45
В Омске сгорели Лексус, Мерcедес и ВАЗ

Три возгорания транспортных средств зарегистрировано за последние сутки, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Около двух часов ночи во дворе дома по ул. Жукова, 107 одновременно загорелись два автомобиля - Lexus и Mersedes GL 500. Звонок от жителей поступил в пожарную охрану 2:01, на место происшествия были направлены две единицы техники и 10 пожарных.


К моменту прибытия пожарных в 2:06 моторные отсеки обоих автомобилей горели открытым огнем. Огонь потушили за две минуты, к 2:14 возгорание было полностью ликвидировано. Повреждения у обоих автомобилей почти идентичные, уточнили порталу Gorod55 в пресс-службе регионального МЧС. Пострадало навесное оборудование, приборная панель, лакокрасочное покрытие капота, крыльев, бамперов. Единственное исключение – у Лексуса повреждено переднее правое колесо, а у мерседеса - нет.

В это же время на улице 2-я Военная загорелся ВАЗ-21014, припаркованный во дворе дома № 19. На устранение пожара потребовалось пять минут. Автомобиль не подлежит восстановлению, в качестве возможной причины возгорания рассматривается замыкание электропроводки.

В настоящий момент ведется выяснение причин возгорания, устанавливаются личности владельцев и причиненный материальный ущерб. Экспертиза может занять до пяти дней.

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