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В Омске на остановке мужчину избили и ранили ножом из-за чужого долга

6 июля 2016, 13:07
Требовали 500 рублей.

Накануне в Омске было возбуждено уголовное дело о вооруженном нападении. В понедельник, 4 июля, в 3:30 ночи в дежурную часть поступила информация о ЧП в поселке Светлый. Звонивший сообщил, что у дороги рядом с остановкой лежит избитый мужчина.

На место происшествия выехали экипаж патрульно-постовой службы, следственно-оперативная группа ОП № 5 УМВД России по г. Омску и бригада скорой медицинской помощи. До прибытия скорой полицейские узнали у пострадавшего об обстоятельствах произошедшего. Мужчину 35-ти лет избили двое неизвестных, ранили ножом и украли часы, мобильный телефон и серебряную цепочку – в совокупности, на сумму в 14 500 рублей.

Через 20 минут сотрудниками ППС были задержаны двое мужчин, похожих по приметам на разыскиваемых. Их застали за распитием спиртных напитков во дворе одного из домов поселка. У одного были изъяты телефон и цепочка, у другого – часы. Найденные предметы по описанию соответствовали похищенным.
По словам задержанных, тяжкое преступление было совершено «по ошибке»: на остановке нападавшие приняли мужчину за своего знакомого, который задолжал им 500 рублей. Когда мужчина отказался платить незнакомцам, его избили и обокрали.

В результате следственных действий с участием пострадавшего доказана причастность к нападению обоих задержанных к нападению с ножом. Мужчины обвиняются в разбое с применением оружия, им может грозить лишение свободы сроком до 10 лет. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания.

По материалам пресс-службы УМВД России по г. Омску
Верхнее фото: иллюстрация

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