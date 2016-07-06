В Омске на остановке мужчину избили и ранили ножом из-за чужого долга

Через 20 минут сотрудниками ППС были задержаны двое мужчин, похожих по приметам на разыскиваемых. Их застали за распитием спиртных напитков во дворе одного из домов поселка. У одного были изъяты телефон и цепочка, у другого – часы. Найденные предметы по описанию соответствовали похищенным.

По словам задержанных, тяжкое преступление было совершено «по ошибке»: на остановке нападавшие приняли мужчину за своего знакомого, который задолжал им 500 рублей. Когда мужчина отказался платить незнакомцам, его избили и обокрали.