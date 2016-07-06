В Омске к 20 сентября отремонтируют дополнительно еще 8 улиц

По поручению мэра Вячеслава Двораковского работы на этих объектах должны завершиться не позднее 20 сентября.
Бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» выступило заказчиком работ по ремонту еще восьми дорожных объектов на общую сумму порядка 50 млн руб. Для определения подрядчика объявлены электронные аукционы.
К 20 сентября необходимо привести в порядок следующие улицы:
- Степанца (от ул. Бульвар Архитекторов до ул. Перелета);
- 5-я Северная (от ул. Герцена до ул. Красный Пахарь);
- Багратиона (от ул. Челюскинцев до ул.4-я Челюскинцев);
- 22 Декабря (от ул. Граничная до ул. Полярная);
- Герцена (от ул. Интернациональная до ул. Октябрьская);
- 22 Апреля (от ул. Химиков до ул. Энергетиков).
Гарантия на выполненные работы при этом составит не менее четырех лет. Напомним, что ранее в рамках подготовке ко второй волне масштабного дорожного ремонта в Омске объявлены электронные аукционы на определение подрядной организации для выполнения работ по ремонту участков улиц Кирова и Машиностроительной.
Источник: admomsk.ru
Фото: иллюстрация