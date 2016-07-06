В Омске к 20 сентября отремонтируют дополнительно еще 8 улиц

Гарантия на выполненные работы при этом составит не менее четырех лет. Напомним, что ранее в рамках подготовке ко второй волне масштабного дорожного ремонта в Омске объявлены электронные аукционы на определение подрядной организации для выполнения работ по ремонту участков улиц Кирова и Машиностроительной.