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Узнаваемый ДиКаприо снялся в рекламе омского продукта

6 июля 2016, 13:37
Двойник актера.

Известный «почти» как настоящий актер подмосковный двойник Леонардо ДиКаприо Роман Бурцев засветился в рекламном ролике горячительного омского продукта, название которого напоминает покупателям о мистических озерах нашего региона.

Концепция ролика основана как раз на внешнем облике Бурцева. Всё, что окружает российского двойника – автомобиль «копия BMW», спортивный костюм «Abibas», майка Breony и девушка в крашеных лаком «лабутенах» – всё подделка.




В итоге, подлинным остается только одно – рекламируемый продукт и природа омских озер. А девушка? А девушка осталась ни с чем…



Ролик собрал уже около 300 тысяч просмотров.

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