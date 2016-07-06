Узнаваемый ДиКаприо снялся в рекламе омского продукта

Известный «почти» как настоящий актер подмосковный двойник Леонардо ДиКаприо Роман Бурцев засветился в рекламном ролике горячительного омского продукта, название которого напоминает покупателям о мистических озерах нашего региона.
Концепция ролика основана как раз на внешнем облике Бурцева. Всё, что окружает российского двойника – автомобиль «копия BMW», спортивный костюм «Abibas», майка Breony и девушка в крашеных лаком «лабутенах» – всё подделка.
В итоге, подлинным остается только одно – рекламируемый продукт и природа омских озер. А девушка? А девушка осталась ни с чем…
Ролик собрал уже около 300 тысяч просмотров.