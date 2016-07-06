Популярный европейский автомобиль покидает российский рынок

На российском авторынке прекратились продажи сразу двух французских моделей компании Renault – Koleos и Megane. Информация об этих автомобилях уже пропала с официального сайта компании.
Недавно французской автомобильной компанией были выпущены новые генерации автомобилей Koleos и Megane. Обновленный кроссовер должен добраться до российских автосалонов к 2017 году, а вот поставки седана в нашу страну не планируются, сообщает портал
На российском рынке автомобиль Renault Megane продавался с тремя вариациями бензинового двигателя: мотор объемом 1,6 литра с мощностью 106 и 114 лошадиных сил, 2-литровый агрегат с мощностью 137 «лошадей».
Стоимость модели начиналась от 849 тысяч рублей. Кроме того, в России еще продавался «заряженный» хот-хэтч Megane RS, мотор которого выдавал 250 лошадиных сил.
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