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Перекрытие движения в Омске – где ждать пробок

6 июля 2016, 20:24
Ремонт дорожного полотна.

В департаменте транспорта администрации Омска подчеркивают: это связано с проведением работ по ремонту проезжей части автомобильных дорог.

Затруднения в движении транспорта при благоприятных погодных условиях возможны круглосуточно:

- на улице Б. Хмельницкого (проведение подготовительных работ с аварийно-восстановительным ремонтом и укладкой верхнего слоя асфальтобетона на участке от улицы Масленникова до улицы Ипподромной);


- на улице Мира (укладка верхнего слоя асфальтобетона на участке от улицы Химиков в направлении к улице Заозерной).

Затруднения в движении транспорта возможны с 17:00 6 июля до 6:00 7 июля на следующих участках улично-дорожной сети:

- улица Лермонтова (укладка верхнего слоя асфальтобетона на участке от улицы М. Жукова до проспекта К. Маркса);


- улица Пушкина (укладка верхнего слоя асфальтобетона на участке от улицы Лермонтова до улицы Красных Зорь).

Кроме того, омичей предупреждают о следующих сроках и адресах дорожных ограничений:

- с 18:00 6 июля до 8:00 7 июля — на Иртышской набережной (укладка верхнего слоя асфальтобетона на участке от бульвара Победы до улицы Рождественского);


- с 6:00 до 22:00 7 июля — на улице Химиков (укладка выравнивающего слоя асфальтобетона);


- с 6:00 до 24:00 7 июля— на улице Королева (укладка верхнего слоя асфальтобетона);


- с 8:00 7 июля до 6:00 8 июля — на улицах Короленко и Чкалова (укладка верхнего слоя асфальтобетона).


Источник: admomsk.ru

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