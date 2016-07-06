Перекрытие движения в Омске – где ждать пробок

В департаменте транспорта администрации Омска подчеркивают: это связано с проведением работ по ремонту проезжей части автомобильных дорог.
Затруднения в движении транспорта при благоприятных погодных условиях возможны круглосуточно:
- на улице Б. Хмельницкого (проведение подготовительных работ с аварийно-восстановительным ремонтом и укладкой верхнего слоя асфальтобетона на участке от улицы Масленникова до улицы Ипподромной);
- на улице Мира (укладка верхнего слоя асфальтобетона на участке от улицы Химиков в направлении к улице Заозерной).
Затруднения в движении транспорта возможны с 17:00 6 июля до 6:00 7 июля на следующих участках улично-дорожной сети:
- улица Лермонтова (укладка верхнего слоя асфальтобетона на участке от улицы М. Жукова до проспекта К. Маркса);
- улица Пушкина (укладка верхнего слоя асфальтобетона на участке от улицы Лермонтова до улицы Красных Зорь).
Кроме того, омичей предупреждают о следующих сроках и адресах дорожных ограничений:
- с 18:00 6 июля до 8:00 7 июля — на Иртышской набережной (укладка верхнего слоя асфальтобетона на участке от бульвара Победы до улицы Рождественского);
- с 6:00 до 22:00 7 июля — на улице Химиков (укладка выравнивающего слоя асфальтобетона);
- с 6:00 до 24:00 7 июля— на улице Королева (укладка верхнего слоя асфальтобетона);
- с 8:00 7 июля до 6:00 8 июля — на улицах Короленко и Чкалова (укладка верхнего слоя асфальтобетона).
Источник: admomsk.ru