Омские руферы не могут остановиться: новый опасный подъем на Телебашню

Ранее публиковавшаяся в СМИ новость о дерзком подъеме на вышку телецентра омских руферов, а также негативная реакция общественности на эту выходку не остановила подражателей, которые также решили взобраться на Телебашню.
Накануне омичка Анна Бонюхова на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" разместила видеозапись, сделанную после подъема на Телебашню. Девушка отметила своему спутнику Владимиру, что готова остаться жить на вышке телецентра.
Перспектива облучения руферов, очевидно, пугает не очень сильно. Накануне Макс Миллер, который опубликовал видео своего подъема на Телебашню, на своей странице в "ВКонтакте" опубликовал мем на тему облучения.
Фото: скриншот из видео со страницы vk.com/idletuchaya