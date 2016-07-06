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Омские руферы не могут остановиться: новый опасный подъем на Телебашню

6 июля 2016, 09:24
Печальная тенденция...

Ранее публиковавшаяся в СМИ новость о дерзком подъеме на вышку телецентра омских руферов, а также негативная реакция общественности на эту выходку не остановила подражателей, которые также решили взобраться на Телебашню.

Накануне омичка Анна Бонюхова на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" разместила видеозапись, сделанную после подъема на Телебашню. Девушка отметила своему спутнику Владимиру, что готова остаться жить на вышке телецентра.

Перспектива облучения руферов, очевидно, пугает не очень сильно. Накануне Макс Миллер, который опубликовал видео своего подъема на Телебашню, на своей странице в "ВКонтакте" опубликовал мем на тему облучения.


Кроме того, ранее сообщалось, что с авторами предыдущего ролика про подъем на Телебашню будут проведены профилактические беседы, их накажут за проникновение на охраняемый объект, а также сообщат о случившемся инциденте в учебные заведения. Их родители будут привлечены к ответственности за неисполнение своих обязанностей по воспитанию детей.


Фото: скриншот из видео со страницы vk.com/idletuchaya

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