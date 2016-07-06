Омские руферы не могут остановиться: новый опасный подъем на Телебашню



Кроме того, ранее сообщалось , что с авторами предыдущего ролика про подъем на Телебашню будут проведены профилактические беседы, их накажут за проникновение на охраняемый объект, а также сообщат о случившемся инциденте в учебные заведения. Их родители будут привлечены к ответственности за неисполнение своих обязанностей по воспитанию детей.