Омичи заплатили на полмиллиарда больше налогов, чем обычно

Рост платежей в консолидированный бюджет области обеспечен по налогу на прибыль на 19,3%, акцизу на пиво на 12%, налогу на доходы физических лиц на 4,8%, налогу на имущество на 4,2% и единому налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 4%.