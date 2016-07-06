Омичи заплатили на полмиллиарда больше налогов, чем обычно

В июне налоговые поступления в консолидированный бюджет Омской области возросли на 17%.
УФНС России по Омской области проанализировало налоговые поступления в консолидированный бюджет Омской области.
Так за 6 месяцев 2016 года в консолидированный бюджет Омской области поступило 26,8 млрд рублей, что выше аналогичного периода прошлого года на 7,1% или на 1,8 млрд рублей.
Рост платежей в консолидированный бюджет области обеспечен по налогу на прибыль на 19,3%, акцизу на пиво на 12%, налогу на доходы физических лиц на 4,8%, налогу на имущество на 4,2% и единому налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 4%.
Основные доходные источники консолидированного бюджета Омской области - налог на доходы физических лиц, акцизы на подакцизные товары, налог на прибыль, налог на имущество, единый налог на совокупный доход – на 94,5% обеспечили наполнение бюджетов Омской области за 6 месяцев 2016 года.
За июнь 2016 года в консолидированный бюджет Омской области поступило налогов и сборов 3,8 млрд рублей, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 17% или 0,5 млрд рублей.
Источник: пресс-служба УФНС России по Омской области