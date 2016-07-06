Омич, сбивший пьяную женщину, заплатит 200 тысяч ее 13-летней дочери

Получает продолжение история, случившаяся в августе 2014 года.
В селе Одесском Омской области 26-летний водитель, двигаясь на скорости 40 км/ч, сбил женщину, которая шла по проезжей части. По данным экспертизы, 37-летняя сельчанка была на тот момент в состоянии алкогольного опьянения и от полученной травмы скончалась. Уголовное дело в отношении водителя возбуждать не стали: ПДД он не нарушал.
У женщины осталась 8-летняя дочь, родительских прав на которую сельчанка лишилась за три года до аварии. Мать систематически выпивала и воспитанием ребенка не занималась, сообщает пресс-служба УФССП России по Омской области. Женщину привлекали к уголовной ответственности за невыплату материальной помощи, назначали наказание в виде принудительных работ. Жизнью дочери она не интересовалась, девочка жила у родственницы-опекуна.
Накануне в интересах ребенка родственница обратилась в Одесский районный суд Омской области с целью взыскать компенсацию морального вреда с водителя, сбившего мать девочки. Суд ознакомился со всеми подробностями дела и вынес решение в пользу ребенка, обязав мужчину выплатить компенсацию в 200 тысяч – за потерю близкого родственника.
Узнав о решении суда, водитель был готов немедленно перечислить деньги девочке. Но возникли некоторые затруднения: опекун предоставила личный счет для перечисления взысканных средств. Судебные приставы настояли на том, чтобы компенсация поступила на личный счет девочки. На настоящий момент сумма в 200 тысяч перечислена девочке, и по достижении совершеннолетия она сможет самостоятельно распорядиться своими деньгами.
По материалам пресс-службы УФССП России по Омской области
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