Омич, сбивший пьяную женщину, заплатит 200 тысяч ее 13-летней дочери

Получает продолжение история, случившаяся в августе 2014 года.

В селе Одесском Омской области 26-летний водитель, двигаясь на скорости 40 км/ч, сбил женщину, которая шла по проезжей части. По данным экспертизы, 37-летняя сельчанка была на тот момент в состоянии алкогольного опьянения и от полученной травмы скончалась. Уголовное дело в отношении водителя возбуждать не стали: ПДД он не нарушал.