Один из лидеров обороны омского Авангарда покидает команду

Иван Лекомцев может покинуть омский "Авангард". Ресурсом "
Завершившейся сезон защитник начинал в составе уфимского "Салавата Юлаева", но уже после 4-х проведенных матчей игрок пополнил состав омского "Авангарда".
Иван Лекомцев выходил на лед в составе "ястребов" 51 раз, с двумя забитыми голами и 8 результативными передачами в активе при показателе полезности "+13".
Ранее 30-летний игрок обороны выступал в составе новосибирской "Сибири", нижнекамского "Нефтехимика", тольяттинской "Лады", екатеринбурского "Автомобилиста", ханты-мансийской "Югры".
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Фото: hawk.ru