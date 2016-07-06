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Один из лидеров обороны омского Авангарда покидает команду

6 июля 2016, 07:37
Потеря опытного игрока.

Иван Лекомцев может покинуть омский "Авангард". Ресурсом "Хоккейная правда" отмечается, что руководство клуба не планирует заключать с 30-летним игроком обороны новый контракт.

Завершившейся сезон защитник начинал в составе уфимского "Салавата Юлаева", но уже после 4-х проведенных матчей игрок пополнил состав омского "Авангарда".

Иван Лекомцев выходил на лед в составе "ястребов" 51 раз, с двумя забитыми голами и 8 результативными передачами в активе при показателе полезности "+13".

Ранее 30-летний игрок обороны выступал в составе новосибирской "Сибири", нижнекамского "Нефтехимика", тольяттинской "Лады", екатеринбурского "Автомобилиста", ханты-мансийской "Югры".

Кроме того, омский "Авангард" покинул 24-летнйи нападающий Кирилл Рассказов, который в новом сезоне будет защищать цвета "Торпедо". С голкипером Олегом Шилиным омским клубом подписан двусторонний контракт на один год.


Фото: hawk.ru

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