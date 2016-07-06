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Nissan врезался в толпу пешеходов на перекрестке. 5 человек в больнице

6 июля 2016, 15:39
У водителя – эпилептический приступ.

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 6 июля, в городе Новокузнецк Кемеровской области.

Как сообщает пресс-служба местного УМВД, водитель «Nissan March», остановившийся на перекрестке у пешеходного перехода, неожиданно начал движение при красном сигнале светофора и врезался в толпу людей на зебре.

Предварительно установлено, со слов самого 28-летнего водителя, что у него неожиданно начался приступ эпилепсии, нога непроизвольно нажала на газ.

В результате ДТП пострадали пять пешеходов. Они с травмами доставлены в больницу. Это женщины в возрасте от 42 до 76 лет.

Видео момента ДТП уже появилось в сети Интернет:




#Новости#Происшествия#Авто#Общество
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