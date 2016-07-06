Nissan врезался в толпу пешеходов на перекрестке. 5 человек в больнице

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 6 июля, в городе Новокузнецк Кемеровской области.
Как сообщает пресс-служба местного УМВД, водитель «Nissan March», остановившийся на перекрестке у пешеходного перехода, неожиданно начал движение при красном сигнале светофора и врезался в толпу людей на зебре.
Предварительно установлено, со слов самого 28-летнего водителя, что у него неожиданно начался приступ эпилепсии, нога непроизвольно нажала на газ.
В результате ДТП пострадали пять пешеходов. Они с травмами доставлены в больницу. Это женщины в возрасте от 42 до 76 лет.
Видео момента ДТП уже появилось в сети Интернет: