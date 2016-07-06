На Маршала Жукова в Омске иномарка на повороте столкнулась с трамваем

Сегодня, 6 июля, после обеда, в Центральном округе Омска произошло дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки и трамвая. Об этом порталу Gorod55.ru сообщает очевидец.
Предварительно:
«Столкновение иномарки и трамвая в районе Парка юннатов на Маршала Жукова»
Соответственно, на время разбора аварии, движение трамваев было приостановлено. О пострадавших пока не сообщается.
Напомним, несколько дней назад в этом же районе, у перекрестка Жукова – Маяковского, произошло еще одно ДТП и тоже у трамвайной линии. Столкновение двух автомобилей.