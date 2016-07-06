Лидеры комтранса выбирают масла ЛУКОЙЛ

В России ЛУКОЙЛ остается ведущей компанией в сфере первой и сервисной заливки масел в импортную и отечественную легковую и грузовую технику. При этом до 2015 года в сегменте коммерческого транспорта поставки масел и смазок ЛУКОЙЛ на первую заливку велись только для российских производителей — КамАЗ, «Группа ГАЗ», «Автодизель» (ЯМЗ), ПАЗ, УМЗ и ЛиАЗ, а также для белорусского гиганта МАЗ. Вместе с тем наличие одобрений всех ведущих мировых автопроизводителей — MAN, MB, Volvo, Renault Trucks, Cummins, Scania и многих других — открывало для компании перспективы участия в конвейерной заливке зарубежных предприятий, выпускающих коммерческую технику. В марте 2015 года эта возможность стала реальностью: компания подписала в России контракт на поставку масел в адрес сборочных и серв исных предприятий MAN Truck & Bus RUS.