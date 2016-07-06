Лидеры комтранса выбирают масла ЛУКОЙЛ

ЛУКОЙЛ увеличивает поставки масел ведущим производителям коммерческой техники. Один из наиболее популярных зарубежных брендов грузовых автомобилей – MAN – расширяет сотрудничество с российской компанией.
Теперь масла и смазки ЛУКОЙЛ для первой и сервисной заливки грузовых автомобилей MAN и автобусов Neoplan будут поставляться не только в России, но и в Европе.
Авангард для профессионалов
В России ЛУКОЙЛ остается ведущей компанией в сфере первой и сервисной заливки масел в импортную и отечественную легковую и грузовую технику. При этом до 2015 года в сегменте коммерческого транспорта поставки масел и смазок ЛУКОЙЛ на первую заливку велись только для российских производителей — КамАЗ, «Группа ГАЗ», «Автодизель» (ЯМЗ), ПАЗ, УМЗ и ЛиАЗ, а также для белорусского гиганта МАЗ. Вместе с тем наличие одобрений всех ведущих мировых автопроизводителей — MAN, MB, Volvo, Renault Trucks, Cummins, Scania и многих других — открывало для компании перспективы участия в конвейерной заливке зарубежных предприятий, выпускающих коммерческую технику. В марте 2015 года эта возможность стала реальностью: компания подписала в России контракт на поставку масел в адрес сборочных и серв исных предприятий MAN Truck & Bus RUS.
«Первый год сотрудничества с MAN показал, что мы — надежные поставщики масел мирового уровня. В начале 2016 года ЛУКОЙЛ развил успех в России, став партнером MAN в области сервисной заливки в Чехии, Словакии и Венгрии, а так же конвейерной заливки в Белоруссии для СП «МАЗ-МАН». Основной объем поставок немецкому автоконцерну составили моторные масла ЛУКОЙЛ АВАНГАРД ПРОФЕССИОНАЛ. Эта линейка за последние несколько лет успела зарекомендовать себя наилучшим образом на транспортных, торговых и логистических предприятиях в России и Европе в технике MAN, Scania, Mercedes, Cummins, Deutz и др.», — рассказал представитель ЛУКОЙЛа Евгений Корнеев, курировавший проект с MAN.
Новые решения для комтранса
Объемы продаж масел ЛУКОЙЛ для коммерческих автомобилей в России по итогам
2015 года выросли в России на 8 %. И это при том, что интенсивность грузоперевозок на фоне кризисных явлений в экономике заметно снизилась, а общее потребление смазочных материалов коммерческим транспортом в стране снизилось более чем на 15 %. Своим успехом в этом сегменте компания обязана прежде всего росту популярности моторных масел ЛУКОЙЛ АВАНГАРД.
Линейка АВАНГАРД, созданная в 2007 году, постоянно совершенствуется, исход я из актуальных и перспективных требований автопроизводителей. В 2015 году ЛУКОЙЛ АВАНГАРД пополнился новыми продуктами — АВАНГАРД ПРОФЕССИОНА Л L S5 5W-30 и 10W-4 0, а так же АВАНГАРД ПРОФЕССИОНА Л LE 5W-30.
Эти масла получили официальные лицензии АPI CI-4 и API CJ-4 и широкий перечень одобрений — от Mercedes-Benz, Volvo, Mack, Renault, MTU и MAN.
В 2015 году значительно пополнилась и линейка трансмиссионных масел, среди которых появились продукты, предназначенные для самоблокирующихся дифференциалов: ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ ТМ-5 LS 80W-90 и ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ ТМ-5 LS 85W-90. Помимо базового пакета уровня GL-5 эти масла имеют модификаторы трения, обеспечивающие требуемые фрикционные характеристики. В этот же период были разработаны и два универсальных масла, которые могут применяться как в коробках пере дач, где требуется уровень GL-4, так и в гипоидных передачах ведущих мостов, дифференциалов и другом оборудовании, для которого необходимы масла уровня GL-5. Масло LUKOIL TR ANSMISSION TM-4/5 SAE 75W-90 обладает базовым уровнем свойств, а LUKOIL TR ANSMISSION MN TM-4/5 SAE 75W-90 имеет и ряд официальных одобрений от производителей оборудования, в частности от ZF Friedrichshafen, Mercedes-Benz, MAN Truck & Bus и Scania.
Инновационные смазки
С вводом в 2014 году в строй завода ИНТЕСМО (СП ЛУКОЙЛ и РЖД) в Волгограде, крупного в России производства пластичных смазок, ЛУКОЙЛ также получил возможность наладить масштабные поставки смазок для производителей коммерческой техники и крупных автопарков.
Долгое время на рынке смазок в России доминировали производители низкобюджетных смазок серии ГОСТ. Более того, ввиду отсутствия у большинства потребителей профессиональных лабораторий входного контроля продукции многие производители смазок выпускали бесприсадочную низкокачественную продукцию из отработанного масла, а также не соблюдали оригинальную рецептуру, соответствующую ГОСТу. В премиальном же сегменте CVL большинство потребителей до недавних пор выбирали для конвейерной заливки или ТО импортные смазки.
Наличие собственного инженерно-исследовательского центра по разработке и исследованиям современных смазочных материалов в составе ИНТЕСМО позволило ЛУКОЙЛу начать менять ландшафт этого перспективного рынка. Уже к 2016 году компания освоила производство более 65 % смазок, альтернативной импортной премиальной продукции, востребованной на российском рынке.
Официальный дилер «ЛУКОЙЛ» в г. Омске и Омской области –
ООО «ТК «АВТОМАСЛА»
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