Кутеж футболистов РФ после провала на Евро: €250 тысяч на шампанское

Страсти вокруг скандального видео с пышным отдыхом в одном из клубов Монако футболистов сборной России Александром Кокориным и Павлом Мамаевым не утихают. Море шампанского на 250 тысяч евро и дымящийся кальян под гимн России возмутил не только болельщиков, на громкий инцидент уже отреагировали и руководители клубов, за которые выступают игроки.
За российских футболистов заступился владелец заведения Флавио Бриаторе, написав посвященное этой теме сообщение в Instagram. Бизнесмен заявил, что Кокорин и Мамаев алкоголя не заказывали и не пили его. Также Флавио пояснил, что футболисты пришли в его клуб Twiga на ужин в компании своих жен, после трапезы молодые люди решили покурить кальян. В это время в клубе проходила организованная другими россиянами вечеринка, которые узнав спортсменов, решили в знак уважения заказать им шампанское. Также они попросили включить при этом российский гимн.
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Опубликованное накануне видео очень сильно контрастирует с ранее появившемся в сети ролике встречи исландскими болельщиками футболистов своей страны, вернувшихся с триумфального для них Евро-2016. Сборная Исландия, поразив всю футбольную общественность, дошла до четвертьфинала Чемпионата Европы, где уступила хозяевам турнира французам.
Исландцы завоевали сердца всех любителей футбола на Евро-2016 своей самоотверженностью и страстью. В составе сборной даже не все игроки являются профессиональными футболистами, например, голкипер Ханнес Халлдорссон режиссёр. Он лишь в 2012 году, в возрасте 27 лет, подписал свой первый профессиональный контракт с футбольным клубом. Кроме того, ассистент главного тренера Арон Гуннарсон ранее работал дантистом.
Таким образом, исландцы показали, что футболисты, не выступающие в топ-клубах и не получающие баснословные заработные платы, могут достойно представить свою страну на международном первенстве, заслужив уважение не только своих болельщиков, но и фанатов других сборных. Добиться этого можно лишь при правильном отношении к делу и полной самоотдаче на футбольном поле.
Фото: иллюстрация