Кутеж футболистов РФ после провала на Евро: €250 тысяч на шампанское

За российских футболистов заступился владелец заведения Флавио Бриаторе, написав посвященное этой теме сообщение в Instagram. Бизнесмен заявил, что Кокорин и Мамаев алкоголя не заказывали и не пили его. Также Флавио пояснил, что футболисты пришли в его клуб Twiga на ужин в компании своих жен, после трапезы молодые люди решили покурить кальян. В это время в клубе проходила организованная другими россиянами вечеринка, которые узнав спортсменов, решили в знак уважения заказать им шампанское. Также они попросили включить при этом российский гимн.